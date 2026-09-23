林欣彤神隱9個月再出Post近況曝光　坦言百感交集：很需要勇氣

歌手林欣彤去年9月24日凌晨突然開直播，當時身處英國的她崩潰聲稱有人想殺死自己，面露驚恐表情，情況令人擔心。事件發生後，林欣彤的經理人曾出面解釋稱，她因擔心颱風影響無法返回香港、趕不及照顧狗狗而情緒激動。

歌手林欣彤去年9月開深宵直播，當時身處英國的她崩潰聲稱有人想殺死自己，面露驚恐表情，情況令人擔心。（IG@maglam_）

影片中Mag的聲音顫抖，明顯處於極度驚慌的狀態，她主要影住一個男人。（IG@maglam_）

機場獨留10小時 驚爆遭「過百位巫師攻擊」

四個月後，她以「Belated greeting in 2026」為題，首度在社交平台「報平安」，並憶述當時情況。林欣彤回憶道，當時因航班延誤，她在英國機場度待了一整天。在這段期間，她形容：「我受到了 ( 可能有過百位 ) 巫師的攻擊，自己一個待在機場，困獸鬥一般⋯不停地單打獨鬥至少10小時⋯我沒有想像過精神上可如此破碎，漸漸完全失去了正常的意識。」她坦言雖然過往有過嚴重情緒病，但這次經歷相比過往承受的，是超乎想像的痛苦：「我也聽過很多為神工作的人會受到黑暗勢力攻擊，但沒想過這種程度會發生在自己身上，感謝上帝的奇妙恩典，我沒有變成了失蹤人口。」儘管人沒失蹤，但她說手機卻失蹤了一段時間，導致無法回覆外界訊息，但也正好因此能靜心休養。之後便沒再更新社交平台。

今年出，林欣彤首度在社交平台「報平安」。（IG@maglam_）

神隱9個月首出Post 精神飽滿自彈自唱

至昨晚（22日），林欣彤再次出Post更新近況，並上載一段在愛犬陪伴下自彈自唱的影片。片中她精神飽滿、狀態大好。林欣彤感性寫道︰「很久沒見，大家好嗎？🫶🏻原來我已經 9 個月沒出 Post 了，決定了出 Post 在錄歌時，百感交集，很需要勇氣。這段時間面對了很多之前沒有想像過的難關，但也有很多很多的恩典值得感恩，最重要的始終是愛。♥️您們呢？過得怎樣？希望大家內心是平安的。🕊️我依然希望在高高低低的生活中，繼續以歌聲陪伴著您們🌻」。

林欣彤相隔9個月再出po。（IG截圖）

精神不俗。（IG截圖）

林欣彤特別憑歌寄意，送上一首以《詩篇42章1節》英文版經文「神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。」為歌詞的歌曲獻給歌迷，她寫道︰「這首歌以希伯來文的數字作為主旋律，《詩篇42章1節》短短的一句，深深的愛意。神真的很愛我們。🤍」見到林欣彤終於走出陰霾兼重拾對音樂的熱誠，王祖藍、鍾舒漫、小儀、陳慧敏等圈中好友，紛紛留言為她加油打氣。