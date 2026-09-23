鍾柔美做義工大汗疊細汗　身穿防護服幫獨居長者清堆積如山雜物

現年19歲的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）早前雖陷入「偽A0」感情風波，但她選擇收拾心情、積極投入生活與工作。日前，鍾柔美在社交平台分享自己穿上全套防護服做義工幫長者清潔家居的近照，獲不少圈中好友及網民大讚心地善良。



鍾柔美做義工幫長者處理囤積的家居。（IG@yumichung1221）

素顏穿防護服幫獨居長者整理家居

相中可見，鍾柔美全副武裝上陣，穿上連身白色保護衣、戴上口罩與手套，深入雜物房為長者清理囤積如山的垃圾。現場環境極為狹窄，四周佈滿一袋袋黑色垃圾袋及凌亂的舊衣物，但她依然毫無怨言，踎低身落手落腳執拾。清潔過程無疑是體力大考驗，只見鍾柔美除下口罩自拍時以全素顏示人，更做到大汗疊細汗，頭髮完全濕透兼黏在額頭及臉頰上，就連保護衣的褲管與鞋套也沾滿污泥。

清理堆積如山的垃圾。（IG@yumichung1221）

大汗疊細汗。（IG@yumichung1221）

鍾柔美坦言這次經歷不僅是體力勞動，更是耐性考驗，並寫道：「雖然未做得最好，但願意行多一步，已經好充實好開心有意義」。圈中好友陳若思（Amber）亦留言加油：「希望啲人知道你 其實比想像中善良 很棒」。

鍾柔美做義工獲讚。（IG@yumichung1221）

走出「偽A0」風波重新出發專注工作

鍾柔美早前因流出與劉展霆（Eden）的親密合照，一度陷入「偽A0」謊言爭議及多段戀情傳聞。事後她公開交代並澄清與Eden僅為朋友關係，坦言自己年少想法單純、會好好吸取教訓並做好自己。重拾軌道的她目前兼顧大學學業與幕前演出，早前更獲派參演劇集《飛常日誌II》，以積極專注的工作態度重新出發。

鍾柔美（Yumi）自「A0風波」後工作量大減。（IG@yumichung1221）

鍾柔美遭網民批評不夠專業。（IG@yumichung1221）

鍾柔美。(葉志明攝)