杜燕歌夫婦將與許紹雄女兒過中秋　讚契女重情義拒回應其婚變傳聞

張明敏日前舉行記者會，宣布將於11月在啟德體藝館舉行個人演唱會，相識多年的圈中好友李龍基與杜燕歌亦特別到場支持，並一同受訪。杜燕歌跟對方認識50年之久：「我識佢嗰時18、19歲，計埋時間即係50年，我而家都70啦。（李龍基：你有70喇咩？我以為你49咋。）」問到屆時會否登台一展歌喉，李龍基以「港普」打趣道：「因為這個演唱會以普通話為主，我的普通話冇得頂，一唱人都走晒。」而杜燕歌則有可能演唱《一個陌生的女孩》及《一簾幽夢》。

張明敏日前舉行記者會，宣布將於11月在啟德體藝館舉行個人演唱會，相識多年的圈中好友李龍基與杜燕歌亦特別到場支持。（鄧穎琪攝）

杜燕歌跟張明敏認識50年之久：「我識佢嗰時18、19歲，計埋時間即係50年，我而家都70啦。」（鄧穎琪攝）

問到屆時會否登台一展歌喉，李龍基以「港普」打趣道：「因為這個演唱會以普通話為主，我的普通話冇得頂，一唱人都走晒。」而杜燕歌則有可能演唱《一個陌生的女孩》及《一簾幽夢》。（鄧穎琪攝）

活動上，張明敏稱李龍基為「夜店惡霸」，杜燕歌即幫忙解圍指對方是「夜店王子」，當年穿梭尖沙咀、灣仔、元朗及旺角，最高紀錄一晚唱足八場！李龍基坦言這樣令聲帶操勞，杜燕歌亦有感而發透露自己當年放棄唱歌轉做配音的原因：「聲帶唔可以全部用晒，要留返啲，如果唔係，人係一樣，會報廢。」至於會否也想在啟德開騷，李龍基滿懷希望地表示：「呢個梗係夢想，希望啦！希望夢想成真！」杜燕歌亦力撐到底：「有呢個機會我實撐你！」

杜燕歌指李龍基是「夜店王子」，當年穿梭尖沙咀、灣仔、元朗及旺角，最高紀錄一晚唱足八場！（鄧穎琪攝）

至於會否也想在啟德開騷，李龍基滿懷希望地表示：「呢個梗係夢想，希望啦！希望夢想成真！」杜燕歌亦力撐到底：「有呢個機會我實撐你！」（鄧穎琪攝）

杜燕歌嚴重腸胃炎腹瀉三周 靠林韋辰介紹中藥救返

早前韓馬利（Mary姐）爆杜燕歌患上嚴重腸胃炎，問到健康情況，他透露足足腹瀉了三個多星期：「太熱又飲凍嘢，變咗腸胃肚痾，屙咗好耐，三個幾星期，睇緊三次醫生食西藥都唔得，後尾林韋辰介紹咗一個香港嘅老牌中藥，飲咗幾就搞掂晒。」他坦言大病一場後消瘦不少，更一度影響工作：「瘦，氣都冇埋，爭啲音都配唔到。」他指Mary姐當時都十分擔心，問到痊癒後太太會否馬上煮大餐，杜燕歌笑說：「梗係要啦，我自己都要補返，佢話整咁多嘢我會肥㗎，我話肥咪好囉，福嚟㗎！又唔係癡肥嗰隻。」

杜燕歌早前患上嚴重腸胃炎，足足腹瀉三星期之久，人都瘦了。（鄧穎琪攝）

定居中山大讚宜居 杜燕歌靠食腦$9煮出四餸一湯

杜燕歌與李龍基近年皆定居中山，更成為了鄰居。杜燕歌大讚中山空氣好、乾淨又衛生，十分宜居。早前他在網上分享用極低成本煮飯，記者講到$10煮四餸一湯，他即自豪更正：「我用咗$9咋！$9搞掂四餸一湯！佢唔係平，係你要用腦點樣分配啲錢，買咩餸嚟煮呢個四餸一湯，呢樣嘢係要用腦，我有做功課。」李龍基大讚杜燕歌是廚藝高手，杜燕歌亦熱情邀請對方到家中作客，二人均表示現時狀態是「退而不休」，有合適工作就會回港。

早前杜燕歌在網上分享用極低成本煮飯，記者講到$10煮四餸一湯，他即自豪更正：「我用咗$9咋！$9搞掂四餸一湯！」

杜燕歌分享慳錢小貼士：「佢唔係平，係你要用腦點樣分配啲錢，買咩餸嚟煮呢個四餸一湯，呢樣嘢係要用腦，我有做功課。」（鄧穎琪攝）

李龍基工作中過中秋 杜燕歌將與契女許惠菁過拒回應其婚姻狀況

問到中秋節安排，由於中秋及國慶是藝人工作旺季，二人中秋節都會留在香港工作，預計10月頭才返回中山聚會。今次是李龍基回復單身後度過的首個中秋節，被問到會否感到孤獨，杜燕歌即時代答：「唔會嘅，佢咁多朋友，我哋大家會睇住大家！」另外，「Benz雄」許紹雄離世將近一年，身為契爺的杜燕歌透露中秋期間會邀請其女兒許惠菁到家中作客食飯：「就係其中一日煮飯俾佢囡囡食，喺屋企，家庭宴會。」被問可知許惠菁適應到父親不在的日子沒有，他表示：「應該有啲改善，但係佢始終夜闌人靜嘅時候都係掛住爸爸。因為佢都係好長情嘅一個女仔、好重情重義，我呢個女好好，真係好好！」至於傳出許惠菁婚姻出現狀況，杜燕歌則表示不便代為回應，問到若對方不開心會否找他與韓馬利傾訴，他說：「有時間就陪吓佢，傾吓電話，譬如佢做嘢喺北京，都會有聯絡。」

杜燕歌與李龍基都會留港過中秋，講到今次是李龍基回復單身後度過的首個中秋節，被問到會否感到孤獨，杜燕歌即時代答：「唔會嘅，佢咁多朋友，我哋大家會睇住大家！」。（鄧穎琪攝）

許惠菁被傳婚姻出現狀況，契爺杜燕歌則表示不便代為回應，但透露會跟對方過中秋，與Mary姐煮飯給她吃。

李龍基坦然面對圈中好友離世 杜燕歌：最緊要活在當下

近月不少圈中人相繼離世，李龍基感嘆表示自己幾年前經朋友介紹認識前輩葛蘭，一直非常景仰她：「以前其實我都好鍾意佢，尤其是佢啲歌，歌又好，拍戲又好，所以幾仰慕佢，後來經過朋友介紹之後，識咗佢，真係一個好……好值得景仰嘅前輩，聽到佢走咗，真係……」杜燕歌提及好友黎彼得離世亦難掩落寞，坦言大家多年朋友，勾起不少回憶，心裡非常不捨：「每一位演員、藝人走我哋心入面都好唔舒服，唔捨得。」面對人生無常，李龍基坦然面對：「冇計，人始終要行呢條路，第日我哋都會去，睇開啲。」杜燕歌亦點頭認同，並為大家送上寄語：「最緊要身體健康，活在當下，開心每一日。」