梅啟明偕未婚妻梅媽寓所下路祭　喊到鳴鳴聲：魔鬼呀...養虎為患

已故樂壇天后梅艷芳的母親覃美金（梅媽）於8月30日與世長辭。一直聲稱要豪花150萬元為亡母搞「風光大葬」的長子梅啟明，最終未能如願，梅媽的喪禮已於上周六（19日）低調舉行。事後才得知母親已經出殯兼火化的梅啟明，早前在西灣河受訪時一度激動得身體不適，搞到要call白車送院。不過，他對亡母的「孝心」似乎並未就此熄滅，昨日（22日）更聯同未婚妻May May（阿美）上演了一場街頭路祭的「大龍鳳」！

梅媽喪禮於9月19日低調完成。（資料圖片）

梅啟明被完全排除於梅媽喪禮，對火化一事全不知情。（資料圖片）

梅啟明原本說要告姪仔謀殺，之後越講越激動，導致血壓急速飆高，甚至出現呼吸困難的症狀，現場人士見狀隨即急Call白車求助。（鼎豐盛GPM）

無視途人奇異目光 擺遺照當街化寶

昨日晚上約七時許，梅啟明與未婚妻阿美在網台《鼎豐盛》的陪同下，帶同梅媽的彩色遺照、香燭以及金銀衣紙等祭品，專程去到梅媽生前居住的銅鑼灣禮賢大廈門口進行路祭。兩人在人來人往的街頭將遺照放置在地上，隨即點起火盆狂燒衣紙，完全懶理街坊與途人奇異的目光。

哭聲震天猛抹鼻涕 狂轟「魔鬼」呃人

路祭期間，阿美一邊燒祭品一邊唸唸有詞呼喚亡母：「覃梅美金，我哋今日燒啲嘢俾你吖，希望你收到，過嚟你屋企留下。」梅啟明亦在旁大叫：「阿媽收嘢呀！」話音剛落，他情緒瞬間失控，當街爆喊到發出「嗚鳴聲」，需要多次掏出紙巾狂抹眼淚和鼻涕。

情緒激動的梅啟明對著亡母遺照激動大喊：「我一定幫你搵返，安心！」他越喊越悲憤，繼續向亡母哭訴：「一定幫你搞，你知道邊啲係魔鬼呀，第一次就遲咗嘞...你快d，我幫你，一定要入土為安，唔好再咁。好慘呀...(嗚嗚嗚）啲魔鬼...養虎為患呀！」而阿美亦在旁附和質疑「個個呃我哋」，更著急地叫梅媽：「返嚟搵我哋呀，知唔知。」隨後更祈求道：「你保佑我哋兩個，保佑我哋身體健康。」

網台又再直擊梅啟明拜祭梅媽整個過程。（鼎豐盛GPM）

梅啟明偕未婚妻阿美一同路祭。（鼎豐盛GPM）

喊到鳴鳴聲。（鼎豐盛GPM）

叫梅媽返嚟搵佢哋。（鼎豐盛GPM）

叫梅媽返嚟搵佢哋。（鼎豐盛GPM）

溫柔狂抹亡母遺照 惹大批市民圍觀

在化寶過程中，阿美細心地從衣包中拿出紙紮鞋、帽及衣服等物件，逐一放進火盆燒給梅媽。當所有祭品燒完後，爆喊完的梅啟明依然依依不捨，看著梅媽的照片失聲痛哭，更彎下身子用紙巾不斷溫柔地為相片清潔。整個路祭過程歷時約半小時，最後阿美去買水讓梅啟明親手淋熄火種，兩人才收拾好物品雙雙離開。

梅啟明不停嗌：「魔鬼呀！養虎為患。」（鼎豐盛GPM）