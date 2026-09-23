阮嘉敏親力親為執貨𠝹傷手　豪言愛情優先：未來男朋友冇錢一齊捱

日前播出第三集《女神配對計劃2》後，阮嘉敏（Mandy）成為節目焦點，除淚灑拍攝現場外，更獲多位參賽者示愛，認真搶手！

阮嘉敏參加《女神配對計劃2》獲多位參賽者示愛。（IG@tvbcomhk）

親力親為執貨慘𠝹傷手

正當觀眾替Mandy愛情著緊時，她日前在社交網站出帖，記錄自己「執貨」外，更不慎𠝹傷手指：「因為呢排都要拍節目，所以搞到出貨有啲慢，依家節目正式開播都要追翻生意進度，所以返公司執貨、準備，都係整親少少而已。（有冇話比追求者知？）咁小事自己搞得掂啦！」

阮嘉敏近年跨界從商。（公關提供）

阮嘉敏自爆生意月營業額六位數

阮嘉敏（Mandy） 除幕前演出外，近年積極進軍商界， 推出及研發營養產品，屬圈中「小富婆」：「我距離『富婆』都仲有一大段距離啦，依家生意都算穩定，而公司又比好多節目我拍攝，兩邊雙軌進行！（每個月有七位數收入？）嘩！邊有啊！每個月大概六位數營業額啦，叫做自己可以養到自己、買到鍾意嘅嘢囉。」

阮嘉敏自爆生意月營業額六位數。（公關提供）

豪言愛情麵包「兩者兼得」

Fans不時在Mandy社交平台追問，節目中她會揀「愛情」定「麵包」，Mandy笑言希望「兩者兼得」：「小朋友先要選擇，我兩樣都要晒，呢啲叫做『甜品』！呢幾年我都好好彩，除咗幕前演出之外，我嘅生意都養得起我自己，所以我唔需要揀麵包，如果一定要我揀嘅話，我應該係會愛情行先，如果我未來男朋友冇錢嘅話，咁我地一齊捱、一齊執貨，呢啲都係愛嘅一種。」

阮嘉敏豪言愛情麵包「兩者兼得」。（IG@mandyyuen）

阮嘉敏（公關提供）