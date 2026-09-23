陳芷尤驚爆第二胎早產　突發羊水破裂懷孕32周緊急剖腹產女

現年37歲的陳芷尤自2019年離巢無綫（TVB）後返回新加坡繼續發展演藝事業，拍電影又拍網劇，事業順利，2024年3月突然宣布婚訊，同年9月誕下兒子「小龍果」，一家三口幸福美滿。今年5月陳芷尤在社交平台報喜宣布懷第二胎，並公布今胎佗女，成功湊成「好」字！日前陳芷尤在IG分享近況，自爆第二胎女兒已早產出生。

陳芷尤自2019年離巢無綫（TVB）後返回家鄕新加坡繼續發展演藝事業。（IG@xoxoapo）

Fit！（IG@xoxoapo）

2024年3月突然宣布婚訊。（IG@xoxoapo）

好恩愛！（IG@xoxoapo）

一家三口幸福美滿。（IG@xoxoapo）

一家三口幸福美滿。（IG@xoxoapo）

今年5月報喜宣布懷第二胎，並公布今胎佗女！（影片截圖）

陳芷尤突發羊水破裂緊急剖腹 懷孕32周早產誕女長文告白

陳芷尤以英文撰長文分享近況，她透露在懷孕第31周時，醫生檢查發現女嬰體重僅約1.1公斤（約2.4磅），生長進度不如預期，因而需入院接受密切監察。未料入院當晚突發羊水破裂，醫療團隊原本希望盡可能讓胎兒留在母體內發育，但情況急轉直下，數天內即需進行緊急剖腹手術，最終女兒於懷孕第32周提早出世。

陳芷尤第二胎早產誕女。（IG@xoxoapo）

囝囝好得意！（IG@xoxoapo）

囝囝好得意！（IG@xoxoapo）

面對突如其來的早產，陳芷尤坦言仍在消化一切，並寫下感人字句：「我親愛的小女兒，你比預期提早來到這個世界，但你深受大家的寵愛。我多希望能在體內多保護你一段時間，替你分擔現在要面對的考驗。但既然無法替你承擔，媽媽會在你身邊，陪你走過每一步、每一個小里程碑，看著你一天天變得強壯。你要繼續加油，我會一直相信你。很快我們就能緊緊抱著你，帶你回家，哥哥也迫不及待想給你一個大大的熊抱了！」雖然陳芷尤仍然留院觀察，但她的好友亦專程到醫院探望陪伴，為她加油打氣，而網民及圈中好友都紛紛留言送上祝福，祝願母女平安！

雖然陳芷尤仍然留院觀察，但她的好友亦專程到醫院探望陪伴，為她加油打氣。（IG截圖）

慶祝生日。（IG@xoxoapo）

陳芷尤與張振朗5年情斷後返新加坡發展 去年9月補擺婚宴

出生於香港的陳芷尤4歲隨家人移民新加坡，其後回流返港做模特兒，2011年參選港姐，落選後被安排入讀第25期藝員訓練班，與同學張振朗曾有一段戀情，直至2018年4月宣布分手。張振朗曾在電台節目中自爆兩人拍拖5年幾，並剖白分手的原因：「可能大家追求嘅嘢唔同咗啦，佢去咗新加坡發展，咁我喺香港，可能大家嘅目標唔同咗，所以就分開。」他還直言當初分手後花了近一年時間才能平復心情。2019年張振朗與文青女神楊偲泳（Renci）公開戀情，他更大讚女友細心、人品好，拍拖以來感情穩定。

陳芷尤曾與張振朗拍拖，直至2018年4月宣布分手。（IG@xoxoapo）

陳芷尤在《重新出發》中大騷身材。（IG@xoxoapo）

陳芷尤曾拍旅遊節目大曬好身材。（IG@xoxoapo）

張振朗與楊偲泳（Renci）感情穩定。（Facebook圖片）

而陳芷尤在2019年離開TVB後，返回新加坡繼續發展，2024年3月驚爆婚訊，更雙喜臨門升格做人母。去年9月陳芷尤同老公Jensen補擺婚宴，兩人郎才女貌，十分登對。陳芷尤不時在社交平台分享與老公的甜蜜點滴，又大曬一家三口的幸福日常生活，如今終於組成四口之家！

恩愛！（IG@xoxoapo）

郎才女貌。（IG@xoxoapo）

去年9月補擺婚宴。（IG@xoxoapo）

去年9月補擺婚宴。（IG@xoxoapo）

幸福！（IG@xoxoapo）