方皓玟8歲混血囝囝近照曝光　龍加顏值爆燈獲網民狂讚可原地出道

方皓玟自2021年與日籍模特兒丈夫安田慎吾結束4年婚姻後，一直母兼父職獨力撫養兒子安田龍加（Luca）。日前方皓玟罕有地在社交平台分享兒子的最新近照，Luca憑藉超高顏值迅速成為網民焦點。



方皓玟獨力撫養兒子安田龍加。（IG@charmainefong）

8歲Luca遺傳父母優良基因 深邃大眼五官精緻

方皓玟近日分享了與8歲兒子Luca的合照，並留言：「龍加同大家say hi。」 照片中可見，方皓玟保養得宜，而兒子Luca則擁有深邃的大眼睛及精緻五官，完美繼承了父母的優良基因，母子倆臉貼臉對鏡頭甜笑，溫馨滿瀉。除了母子合照，方皓玟亦分享了一張Luca的型爆單人照，相中Luca戴上一對巨型黑色羽翼，背對鏡頭站在維港岸邊，面向對岸的商業大廈群，霸氣十足。一眾網民看到Luca的近照後紛紛被他的高顏值迷倒，大讚他外貌出眾，留言直呼他「靚仔到可原地出道」，甚至笑言媽媽要小心他長大後桃花太旺。

方皓玟罕曬與8歲混血囝囝合照。（IG@charmainefong）

方皓玟囝囝龍加顏值獲讚。（IG@charmainefong）

自爆縱容囝囝花兩萬買Pokémon卡

身為單親媽媽的方皓玟，平日對兒子疼愛有加。她先前曾在訪問中自爆對Luca相當「縱容」，甚至甘願花費近兩萬元為他購買Pokémon卡牌。她坦言希望在能力範圍內給予兒子最好的成長環境，雖然管教上偶有放任，但母子倆的感情極為緊密，儼如朋友般相處。

方皓玟當年以日文宣布婚訊。(方皓玟ig)