亞運金牌沈曉榆追星故事登韓國SBS　聞偶像EXO已知喜訊：不敢相信

在愛知名古屋亞運為港隊勇奪「第一金」的武術女將沈曉榆（Lydia），賽後被網民大起底，更因EXO迷妹身份獲封為「追星人榜樣」！身為韓國男團EXO 13年忠粉的沈曉榆，奪金後隨即於社交平台發布7月參與簽售會的影片，透露自己成功兌現了與偶像EXO的「金牌約定」，她的熱血事蹟亦吸引了韓國三大電視台之一的SBS關注及採訪，沈曉榆直言難以置信：「我要暈低啦😭😭😭追星追到無憾了！」在訪問中，她大曬流利韓文，當記者告知她EXO成員們已得知她奪得金牌的消息時，這位「EXO-L」更驚訝表示：「真不敢相信。他們真的看到了嗎？」

在愛知名古屋亞運為港隊勇奪「第一金」的武術女將沈曉榆（Lydia），奪金後被網民大起底，由於她是EXO迷妹，更獲封為「追星人榜樣」！

7月簽售會獲Kai做皇冠手勢打氣 奪金後感言：我兌現承諾了

身為亞運「三朝元老」的沈曉榆，今年7月特別飛往新加坡參加EXO演唱會及簽售會。當時她向成員Kai展示自己練習武術的照片，Kai於是問：「如果我做《Crown》這首歌的『皇冠』手勢，妳能拿冠軍嗎？」沈曉榆當時害羞回答：「I'll try my best（我會盡力而為）！」Kai隨即做出皇冠動作為她打氣。成功於女子長拳項目勇奪金牌後，沈曉榆發布影片，表示：「I kept my promise.（我兌現承諾了！）」

今年7月沈曉榆特別飛往新加坡參加EXO演唱會及簽售會。當時她向成員Kai展示自己練習武術的照片，Kai於是問：「如果我做《Crown》這首歌的『皇冠』手勢，妳能拿冠軍嗎？」沈曉榆當時害羞回答：「I'll try my best（我會盡力而為）！」（IG@lydia_sham）

成功於女子長拳項目勇奪金牌後，沈曉榆發布影片，表示：「I kept my promise.（我兌現承諾了！）」（IG@lydia_sham）

獲韓國電視台SBS採訪感覺似發夢：追星追到無憾了

沈曉榆的熱血故事隨即紅遍韓國及EXO粉絲之間，電視台SBS更派出記者獨家採訪，影片發布前，她於社交平台興奮發文：「太難以想像我韓國都要上電視啦😭😭😭好瘋狂 究竟我係咪發緊夢🤯SBS 訪問係真係癲🥹直接錄想講啲咩俾EXO都好瘋狂！解鎖第一次韓文interview…嚇死我🤧我要暈低啦😭😭😭追星追到無憾了！」

沈曉榆的熱血故事隨即紅遍韓國及EXO粉絲之間，電視台SBS更派出記者獨家採訪（YouTube@ SBS 뉴스）

影片發布前，她於社交平台興奮發文：「太難以想像我韓國都要上電視啦😭😭😭好瘋狂 究竟我係咪發緊夢🤯SBS 訪問係真係癲🥹直接錄想講啲咩俾EXO都好瘋狂！解鎖第一次韓文interview…嚇死我🤧我要暈低啦😭😭😭追星追到無憾了！」（IG@lydia_sham）

驚喜得知偶像獲悉喜訊：他們真的看到了嗎？

受訪時沈曉榆大晒流利韓文，談及偶像時秒變小女生，回憶當時情景時激動表示：「我當時跟他說我會拿獎牌的，一定會拿。Kai 歐巴突然對我說：『妳一定能拿金牌的。』我當時真的嚇了一跳！」獲得偶像親口鼓勵後，她承諾會盡力而為，對於夢想成真她直言至今仍覺得非常榮幸和不真實！當記者告知她EXO成員們已得知她奪得金牌的消息時，她更驚喜地說：「真不敢相信。他們真的看到了嗎？」而在賽後，她的社交平台亦收到來自世界各地EXO粉絲的祝福，讓她連聲感謝：「留言多到數不清了！」

受訪時沈曉榆大晒流利韓文，談及偶像時秒變小女生，回憶當時情景時激動表示：「我當時跟他說我會拿獎牌的，一定會拿。Kai 歐巴突然對我說：『妳一定能拿金牌的。』我當時真的嚇了一跳！」（YouTube@ SBS 뉴스）

當記者告知她EXO成員們已得知她奪得金牌的消息時，她更驚喜地說：「真不敢相信。他們真的看到了嗎？」（YouTube@ SBS 뉴스）

視EXO為精神支柱 節目隔空告白：歐巴的影片給了我很大力量

從6歲開始習武的沈曉榆坦言，自己在13年前讀中學時就深深迷上EXO，每當練習感到辛苦或遇到低潮時，都是聽著偶像的歌曲及影片堅持下去。她如數家珍笑言：「他們每個人都有不同魅力，伯賢唱歌非常好聽，Kai跳舞真的超棒，燦烈的Rap也很好，而且很搞笑。」節目最後，她更透過鏡頭向精神支柱EXO告白：「生病或是覺得非常辛苦的時候，看著歐巴們的影片給了我很大的力量，所以我才能撐到現在。真的非常非常感謝你們，還有，我愛你們！」

沈曉榆的電話繩都是EXO！（YouTube@ SBS 뉴스）

名古屋亞運武術｜沈曉榆提及她的戰衣是由胞姐設計，背後有代表全能的六角形，代表香港的獅子山及心愛的韓國男團EXO。（趙子晉攝）

節目最後，她更透過鏡頭向精神支柱EXO告白：「生病或是覺得非常辛苦的時候，看著歐巴們的影片給了我很大的力量，所以我才能撐到現在。真的非常非常感謝你們，還有，我愛你們！」（YouTube@ SBS 뉴스）

月前曬與EXO合照 感性剖白因偶像變強成為職業運動員

其實今年7月的時候，沈曉榆都在社交平台貼出與EXO的合照，並感性寫道：「我成為職業運動員的很大原因都是因為小時候看到他們，想跟他們一樣在舞台上發光發亮。十幾年以來一直都努力訓練走到現在，成就了現在的我。這次終於有機會親口跟他們介紹自己和謝謝他們帶給了我一直變強的力量！這照片對我來說真的太有意義了!🥹」如今她奪得金牌，很多人替她感到高興，認為沈曉榆是「追星人榜樣」！