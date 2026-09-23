馬貫東自爆曾遭舊愛家長嫌窮　回應網民評「做男一爭啲」：我都覺

馬貫東今日（23日）現身銅鑼灣，出席主演無綫劇集《死有對証》的街頭快閃宣傳活動，現場吸引大批市民及劇迷圍觀，場面熱鬧。

馬貫東現身銅鑼灣，出席主演無綫劇集《死有對証》的街頭快閃宣傳活動，劇中他被飾演其女友的王菲嫌無錢。（葉志明 攝）

認曾因「無錢」遭前任父母嫌棄

談到劇情發展，馬貫東遭女友嫌棄無錢。他接受《香港01》訪問時，坦言現實生活中亦曾有過類似經驗。他回憶道，剛入行時，因為收入不穩定，女方家長曾相當委婉地暗示他：「佢哋好隱晦咁講，叫我搵一份穩定嘅工會比較適合。（對方係圈中人？）唔係。同埋個女仔冇講，係佢父母同我講。」

雖然最終兩人因步伐不一致而分手，但馬貫東亦完全理解家長的考慮。被問到會否留下心理陰影，馬貫東大方表示：「人生點都有好多事情發生，冇咩嘅，當係一個經驗、一個記憶囉。」目前單身的他，笑言對感情「隨緣」，現階段會專注工作，更打趣讓現場記者幫忙介紹對象，條件最重要是「鍾意貓狗和動物」。

目前單身的馬貫東，笑言對感情「隨緣」，現階段會專注工作，更打趣讓現場記者幫忙介紹對象，條件最重要是喜歡貓狗。（葉志明 攝）

回應網民評價「做男一真係爭啲」

雖然《臥底嬌娃》先播，但《死有對証》其實才是馬貫東入行首部擔任男主角的劇集。回顧當時的演出，馬貫東自覺仍有很大的改善空間：「如果現在再做多次，一定唔會咁樣去演繹。」他透露有朋友看過後給予反饋，笑言他在《臥底嬌娃》中的表現比《死有對証》出色。「朋友話我退步咗喎，我話因為《死有對証》先係第一套男一，仲學習緊。」

對於有網民評價他「做男一真係爭啲」，反指被同劇前輩韋家雄搶鏡，馬貫東表示完全接受並會汲取意見：「我都覺。因為都有啲驚，始終第一次（男一）冇乜經驗，唔理解咁多嘢，所以第二套《臥底嬌娃》又學到多啲嘢，演員又淡定啲。（但聽到咁嘅評價會唔會洩氣？）唔會嘅，係一個值得吸收嘅評語，佢哋講得有佢哋嘅道理，我自己睇返，係真係爭啲。不過現在再做男主角，相信會好好多，因為已累積咗兩套經驗，知道有啲咩需要嚴肅處理。」馬貫東又大讚韋家雄是一個很好的前輩，並指自己與對方合作多次，私下默契十足，從對方身上學會把生硬對白「扭化」成生活化的技巧。

馬貫東大方接受網民意見。（葉志明 攝）

入行20年堅持「繼續捱」 副業寵物美容擬開第三分店

今年恰逢馬貫東加入TVB第20年，回看這20年的演藝生涯，他感觸良多：「眨下眼，真係快」，但強調自己不會停下腳步：「有20年嘅一步步，所有嘢都紮實好多。（覺得捱出頭？）要繼續捱，一覺得自己出咗頭就係退步嘅開始，要繼續改變、進步。」除了演藝事業，馬貫東投資的寵物美容副業亦經營得有聲有色。他透露目前已有兩家分店，業務發展順利且有盈利，現正積極籌備開辦第三家分店。事業順遂的他被問到是否已不再需要母親「塞錢」資助，馬貫東笑言很久以前已獨立，更立下買樓目標：「繼續努力儲錢，希望盡快買樓給媽媽。」

馬貫東開設的寵物美容生意，搞到有聲有色。（葉志明 攝）

另外，對於近期社會關注的狗隻咬死人新聞，身為寵物美容店老闆兼愛狗之人的馬貫東表示，環境和生活方式對動物性格影響很大，要視乎犬隻當時的心理狀態，很難單憑個別事件判斷對錯。面對有網民認為應將襲擊人的狗隻「人道毀滅」？馬貫東表示香港有很多訓練員及相關機構，可以先把狗隻給他們試一試先，並強調：「每一個生命都有佢生存嘅價值同意義，唔可以因為一次嘅事情就抹煞咗佢生存嘅機會。」

馬貫東向鼎爺送上祝福。（葉志明 攝）

向「鼎爺」李家鼎送祝福

而早前傳媒爆出馬貫東媽媽（Viva）與「鼎爺」李家鼎曾相戀廿載，因而令二人扯上關係。提及鼎爺近期接受無綫訪問時精神飽滿，馬貫東直言：「好好啊！最緊要前輩係需要身體健康、開心，食得玩得，咁已經最滿足。」母親之前面對不少輿論，馬貫東稱媽咪心情沒受影響，目前正身處國外過著悠閒的湊孫生活。