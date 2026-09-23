阮浩棕劇集零存貨陷危機感　回應何沛珈被爆工作態度差：唔識包裝

阮浩棕今日（23日）到銅鑼灣出席無綫劇集《死有對証》街頭快閃宣傳活動。阮浩棕劇透角色後續會有意想不到的事情發生，甚至會黑化，叫大家期待一下。

阮浩棕到銅鑼灣出席無綫劇集《死有對証》街頭快閃宣傳活動。（葉志明 攝）

與吳若希戲內互窒 戲外「廢噏」

阮浩棕劇中與吳若希頻頻互窒，他接受《香港01》訪問時，笑言兩人私下關係融洽，而且很喜歡「廢噏」：「我同佢喺鏡頭後其實好開心，成日喺度講廢話、吹水，係完全無營養嘅對話。但我最唔明係佢話我把聲同胡鴻鈞好似，我又覺得唔似。（係咪想讚你把聲啱唱歌？）希望公司負責音樂嘅同事畀個機會我啦」。他更透露拍劇期間經常在對方面前唱《越難越愛》。

被問到是否有意向音樂方面發展，阮浩棕表示以前對唱歌興趣較大，現在純粹自娛：「以前跟過麥潔文老師學唱歌，而家就以拍劇、做主持為我嘅重心。（點解唔唱多啲？）其實我都買咗器材喺屋企錄音，但因為自己要求太高，一直覺得唔滿意就算啦，之後就無咗回事。希望將來有機會去登台，或可以唱到劇集插曲。」

阮浩棕笑指與吳若希戲內互窒，戲外「廢噏」，相處融洽。（葉志明 攝）

劇集零存貨陷入「危機感」

《死有對証》是阮浩棕最後一套存貨，對於網友指他近期劇集接拍量減少、甚至被安排拍綜藝、做主持人，阮浩棕坦言「話冇危機感就假嘅」，但強調公司對自己非常照顧：「都冇得擔心嘅。但其實公司一直都有安排不同嘅工作畀我，嚟緊亦有啲慈善騷；而劇集方面係有監製同我溝通過，靜待一下囉。我一直都話自己主力係演員方面，但多一條跑道畀大家見到我可以做到主持，亦係一種突破。我希望自己做到阿姐汪明荃嗰一代嘅前輩咁，做一個全能嘅藝人，成為台柱。」

回應何沛珈被爆「態度極差」指控 讚對方善良直率

另外，舊愛何沛珈近排參加《女神配對計劃2》，引起熱議，更有疑「內部員工」爆料指「何姑娘」工作態度極差、態度囂張無禮貌等多宗罪，矛頭直指何沛珈。對此，阮浩棕坦言自己有看到該貼文，並在第一時間向對方發訊息關心：「佢覆我都話『OK嘅』。我覺得所有嘢都係觀點與角度，我睇啲內容就覺得係好中性嘅嘢，其實喺工作環境入面，大家溝通上有問題好平常，我哋拍劇都會有啦，例如有時燈光等問題需要NG幾次，大家係咪仲可以保持到一個好嘅脾氣呢？都未必啦。」

近日有疑「內部員工」爆料，暗指何沛珈工作態度極差、態度囂張無禮貌。（Threads截圖）

阮浩棕更主動為何沛珈澄清，力撐對方性格：「同埋既然係咁內部嘅問題，對方點解唔當面講，要咁公開呢？以我認識嘅沛珈，佢同好多人關係都好好，佢係一個非常善良、好直率嘅人。可能有時佢說話太直接、唔識得去包裝件事，所以先會令人產生誤會。（見到舊愛被攻擊有冇好肉赤？）作為一個朋友，我覺得第一時間係關心佢先，但佢向來都好堅強。」

阮浩棕力撐舊愛性格善良、直率。（葉志明 攝）

談二人感情關係：已Move On

談到不少網民期待他在《女神配對計劃2》現身，阮浩棕斬釘截鐵說不會了，直言兩人關係已經告一段落，目前已經回到朋友位置。「其實我幾個月前已經講過，感情事過咗去就過咗去，大家展望將來。（係咪試過修補唔成功？）又唔好咁講，大家係好成熟咁處理，了解過後覺得退一步做返朋友係最好嘅選擇。」至於看到舊愛節目中與求愛勇者互動，內心有無戚戚然？阮浩棕直言：「我又無，大家其實都已經Move On咗，我唔會有乜特別感覺，純粹希望佢過得好，喺節目裡面搵到一個愛錫佢，佢又覺得適合嘅伴侶。」