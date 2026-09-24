視帝190cm兒子進軍倫敦時裝周　爆肌行騷氣場全開後台攬女友放閃

現年58歲的視帝馬德鐘一向高大有型，他與太太張筱蘭的兒子馬在驤（Xiang）遺傳了爸爸的模特兒身材，身高超過190cm，兩父子更曾在TVB劇集《我家無難事》中演出。近日馬在驤現身倫敦時裝周（London Fashion Week），為著名男模胡兵所舉辦的「HUBING SELECTS」時尚大騷登台行騷。

馬在驤（Xiang）遺傳了爸爸馬德鐘的模特兒身材。（IG@mazai132）

馬在驤（Xiang）遺傳了爸爸馬德鐘的模特兒身材。（IG@mazai132）

兩父子更曾在TVB劇集《我家無難事》中演出。（資料圖片）

父子檔！（IG@joema_tak_chung）

氣場十足！（IG@mazai132）

行Catwalk。（IG@mazai132）

身形高大。（IG@mazai132）

父子檔極吸睛！（IG@mazai132）

父子檔極吸睛！（IG@joema_tak_chung）

馬德鐘190cm兒子進軍倫敦時裝周 馬在驤全黑皮革造型震撼國際T台

馬在驤在社交平台分享照片，相中所見，他當日身穿一襲全黑皮革連帽馬甲，搭配黑色闊腿長褲，極具未來感及冷酷時尚感，無袖設計更凸顯出他健碩勻稱的手臂線條，配合超強氣場，在T台上展現出不輸專業模特兒的自信風範！除了台上氣場全開之外，後台亦見甜蜜畫面，馬在驤的外籍演員兼模特兒女友Shakila Mohazab亦有到場力撐，兩人更即場合照放閃！身穿黑色長裙的Shakila依偎在馬在驤身邊，兩人的身高形成強烈對比，場面溫馨又甜蜜！

進軍倫敦時裝周！（IG@mazai132）

爆肌行騷氣場全開！（IG@mazai132）

氣場十足！（IG@mazai132）

女友拍片記錄。（影片截圖）

女友拍片記錄。（影片截圖）

後台合照放閃。（IG截圖）

化妝。（IG@mazai132）

馬在驤屬游泳健將曾奪8金 機械工程一級榮譽畢業

馬在驤中學時曾就讀香港法國國際學校，專長是游泳，曾代表學校於澳洲悉尼比賽，奪下8個個人金牌及全場總冠軍。2018年3月馬在驤赴澳洲讀大學，攻讀機械工程課程，2022年更以一級榮譽畢業！過往馬在驤曾參與過Hermès等國際品牌的香港時裝騷，去年9月他就帶同女友Shakila一起出席，據知女方是一名演員兼模特兒，身高163cm，身材火辣。今年6月馬在驤迎來28歲生日，他更大曬與女友的合照，高調放閃！今次馬在驤進軍倫敦時裝周登台行騷，將模特兒事業拓展至國際舞台，前途無量！

基因強大。（IG@mazai132）

馬在驤是游泳健將。（微博@馬德鐘JM）

馬在驤獲機械工程一級榮譽學士學位。（張筱蘭微博圖片）

馬在驤與美國女飛魚Marissa是大學同學。（IG@marissaemartin）

馬在驤曾與同在澳洲讀大學的芬蘭藉女泳手Carita Luukkanen拍拖。（IG截圖）

去年9月馬在驤帶同新歡Shakila出席Hermès時裝騷。（IG@mazai132）

甜蜜放閃。（IG@mazai132）

高調放閃！（IG@mazai132）

馬在驤女友Shakila身材火辣。（IG@shakilazab）

蜜運中。（IG@mazai132）

蜜運中。（IG@mazai132）

Shakila Mohazab是一名演員兼模特兒。（IG@shakilazab）