蔡俊彥被嘲外貌全死角　自嘲贏銀牌後可整容　Edan：獎金只夠整鼻

「花劍世一」蔡俊彥（Ryan）於今屆名古屋亞運首度躋身男子花劍個人賽決賽，力戰下奪得銀牌創下個人最佳成績！不過為港爭光的他，近日竟無端成為Haters的出氣袋。早前有網民出 Post 質疑他發明星夢：「其實唔係edan（呂爵安），邊個會識你？不如尊（專）心做返自己該做既野（嘅嘢），唔好發明星夢啦。」而Edan亦回覆了這位網民，為好兄弟護航外，言談間亦寸對方「低質引戰」，他說：「公道 條死仔就係唔明哩樣嘢，一啲都唔識得感恩，仲成日要我請食飯🙄 世一好巴閉咩，低質引戰嚟講樓豬都世一啦！😤 @ryanchoiiiii 聽到未？」網民大讚他有型。豈料事件一波未平一波又起，日前又有網民對Ryan外貌人身攻擊！

「花劍世一」蔡俊彥，於今屆名古屋亞軍首度躋身男子花劍個人賽決賽，與日本的飯村一輝連番惡鬥後負13：15，為港隊增添一面銀牌，突破去屆銅牌往績！（資料圖片/夏家朗攝）

近日就有網民出post批評蔡俊彥：「其實唔係edan（呂爵安），邊個會識你？」（IG@edanlui）

Edan亦回覆了這位網民，為好兄弟護航外，言談間亦寸對方「低質引戰」，他說：「公道 條死仔就係唔明哩樣嘢，一啲都唔識得感恩，仲成日要我請食飯🙄 世一好巴閉咩，低質引戰嚟講樓豬都世一啦！😤 @ryanchoiiiii 聽到未？」（Threads）

Haters狠批外貌「全死角」 蔡俊彥幽默自嘲：贏咗銀牌，可以整容

有網民在Threads上貼出Ryan的照片，惡言諷刺：「人哋零死角，佢就全死角，雖然五官各走各路，但勝在髮型夠貼服。」面對這些侮辱字眼，剛摘銀的Ryan未有被毒舌影響心情，反而幽默自嘲：「今日（昨日）贏咗銀牌，有獎金，可以整容，yeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa！」四萬多網民Like爆其留言！

有網民在Threads諷刺Ryan：「人哋零死角，佢就全死角。」Ryan未被毒舌影響心情，反而幽默自嘲：「今日（昨日）贏咗銀牌，有獎金，可以整容，yeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa！」

Edan加入戰團取笑「獎金淨係夠你整個鼻」 一唱一和成功轉風向

而Ryan好兄弟Edan再次火速留言聲援好友，他留言嘲笑：「啲獎金應該淨係夠你整個鼻;(」Ryan也不甘示弱：「點夠你靚仔呀，世界仔;(（」Edan於是馬上兜返：「你都係世界仔，世界第一劍擊仔！」二人你一言我一語地互窒，展現由大學時期培養至今的極佳默契，網民紛紛大讚：「呢啲咪真兄弟囉！」又指二人成功在Haters留言下聊天轉移焦點，非常高招！

雖然Edan與Ryan經常互寸，但當Ryan被欺負時，Edan第一時間為兄弟出頭！（IG@ryanchoiiiii ）

Ryan好兄弟Edan再次火速留言聲援好友，他留言嘲笑：「啲獎金應該淨係夠你整個鼻;(」（Threads）

大學同房結下深厚情誼 世一劍手亦是「樂壇新人」

蔡俊彥與Edan情同兄弟，二人於香港大學就讀時曾是室友，因而成為好友至今。除了在體壇戰績彪炳，蔡俊彥今年跨界發展，正式以「樂壇新人」身份加入樂壇，其中一首歌《1206》正是二人當年的房號，並以此曲紀念與Edan的友情。此外，Ryan早於2025年7月便在世界劍擊錦標賽個人賽成功「封王」奪金，打破香港紀錄，今次亞運再添銀牌，實力早已獲得國際公認；加上於網上幽默風趣的對答，難怪圈粉無數。

蔡俊彥與Edan情同兄弟，二人於香港大學就讀時曾是室友。