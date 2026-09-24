鄭子誠劉倩怡結婚23周年放閃　深情告白：未來繼續固執地牽著你手

「音樂情人」鄭子誠與老婆劉倩怡一向是圈中的模範夫妻，二人日前迎來結婚23周年，鄭子誠在IG曬出一張將當年婚照與近照拼接而成的合照，並發文感人告白：「愛…沒一輩子的浪漫…只有一輩子的溫暖。情…沒一輩子的纏綿…只有一輩子的陪伴。未來日子…我會繼續固執地牽著你手….23結婚周年快樂！！！」而劉倩怡亦在社交平台曬出鄭子誠精心準備的禮物與心意卡，並甜蜜回應：「感謝你對我一輩子的愛….🙏唯獨你是不可取替💜💚❤️#23結婚周年快樂」。

鄭子誠與老婆劉倩怡一向是圈中的模範夫妻。（IG@lau_sin_yee）

恩愛。（Facebook@劉倩怡）

兩公婆都好有愛心。（IG@lau_sin_yee）

兩公婆都好有愛心。（IG@lau_sin_yee）

鄭子誠曬出一張將當年婚照與近照拼接而成的合照，並發文感人告白。（IG@cheng.tse.sing）

劉倩怡亦在社交平台曬出鄭子誠精心準備的禮物與心意卡，並甜蜜回應。（IG@lau_sin_yee）

劉倩怡婚後淡出幕前 享受二人世界不生育

現年60歲的劉倩怡早年活躍於電台，其後加入TVB主要擔任主持工作，曾主持《城市追擊》、《勁歌金曲》等節目，亦曾拍過《香港人在廣州》、《鑑證實錄》等劇集，2003年與「靚聲王」鄭子誠結婚後就逐漸淡出幕前，近年重返電台開咪，亦曾客串ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》，升呢做嫲嫲角色。不過現實中劉倩怡與鄭子誠沒有生兒育女，劉倩怡是鄭子誠的第二任妻子，鄭子誠早年曾有過一段婚姻，並與前妻育有一子。劉倩怡與鄭子誠多年來享受二人世界，即使結婚多年鄭子誠對太太依然相當浪漫，每逢生日同紀念日都會寫卡給太太表達愛意。

劉倩怡早年活躍於電台，其後加入TVB主要擔任主持工作。（IG@lau_sin_yee）

鄭子誠回巢香港電台主持《今夜真情》，遇到了一生最愛劉倩怡（最右）。（相片由香港電台提供）

近年重返電台開咪。（IG@lau_sin_yee）

亦曾客串ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》，升呢做嫲嫲角色。（IG@lau_sin_yee）

客串ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》。（影片截圖）

客串ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》。（影片截圖）

老公探班！（IG@lau_sin_yee）

劉倩怡同鄭子誠沒有生兒育女，但就養了多隻愛犬。（IG@lau_sin_yee）

鄭子誠陪伴太太走出焦慮症 劉倩怡前年自爆生蛇

劉倩怡在6年前曾一度因為工作不順而對自己產生懷疑，患上焦慮症，除了看精神科醫生及藥物治療外，亦調整心態和生活模式，鄭子誠更是悉心照顧愛妻，令劉倩怡慢慢走出情緒病陰霾。不過劉倩怡前年曾自爆生蛇，直言「我半邊面像燒傷了一樣（俗稱叫生蛇），10日的今天，還有約四分一面是焦了未退的。」幸好劉倩怡最後康復，美貌如初！

Keep得好！（IG@lau_sin_yee）

模範夫妻！（IG@lau_sin_yee）

好老友！（IG@lau_sin_yee）

好老友！（IG@lau_sin_yee）

劉美娟張崇德夫婦同鄭子誠劉倩怡夫婦。（IG@lau_sin_yee）