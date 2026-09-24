陳曉華三劇連播不怕觀眾睇厭力推韋家雄做視帝　揭髮量變稀疏真相

陳曉華（Hera）昨日（23日）身穿小Deep V露背短裙，現身銅鑼灣街頭，出席主演劇集《死有對証》快閃活動，吸引大批粉絲和市民圍觀。早前陳曉華在劇集宣傳活動中，曾遇到超熱情粉絲近距離接觸，當時她冷靜應對而獲網民大讚。今次換到人頭攢動的銅鑼灣鬧市宣傳，陳曉華亦未有因為之前的經歷而與粉絲拉開距離，反而繼續親切地與現場觀眾合照及互動，展現極高親和力。

陳曉華（Hera）身穿小Deep V露背短裙，現身銅鑼灣街頭，出席主演劇集《死有對証》快閃活動。（葉志明 攝）

無懼熱情粉絲埋身

提到之前活動時遇上超熱情粉絲埋身，今次換在鬧市宣傳，事前會否都擔心？陳曉華直言：「唔會，其實上次都唔驚，主要係可以溝通嘅範圍之內無呀，大家都可以有傾有講，可能有時大家太熱情，或者有啲誤會、衝突，我哋都會解釋清楚，最緊要大家開開心心前來支持。」

陳曉華（白）主動走近粉絲群與大家互動。（葉志明 攝）

護士底子助演法醫

陳曉華在《死有對証》中飾演一名法醫，她坦言角色雖然有大量專業術語需要背誦，但因為自己本身有護士底子，所以拍攝時特別投入：「我覺得因為讀過護士，所以好有興趣。拍嗰陣背咁多對白都無問題，甚至去到一種忘我嘅境界！但而家拍緊《驅魔速遞》，背對白就發現原來自己無想像中咁叻，需要再努力啲。」

她更透露為了演好法醫，曾在解剖室待了十多天，全程親力親為：「嗰十日我充滿好奇心，佢哋想我點做就點做，有種好投入嘅感覺。因為自己以前實習睇過臨床經驗，所以唔會特別怕污糟和核突，見過最震撼嘅係皮外傷腐爛嘅傷口，真係刻骨銘心。」

陳曉華表示之前讀護士所學到的知識，對她拍攝《死有對証》很有幫助。（葉志明 攝）

與韋家雄合作獲讚有火花 力撐對方爭視帝

劇中陳曉華與韋家雄有大量對手戲，網民大讚二人火花十足。陳曉華對這位首次前輩讚不絕口：「我都好愛佢呀！其實全靠佢，因為我呢個法醫角色比較可愛活潑，同佢形成好大對比。佢角色係一個表面比較嚴肅，但其實好錫我。」被問到戲外韋家雄是否有「塞錢落袋」傳授演技？陳曉華分享道：「有嘅，佢自由奔放嘅風格，已經令我獲益良多，很多嘢都係我哋現場即興撞出嚟，但出嚟效果係喜出望外！我最鍾意嘅係佢，笑笑下突然一副認真咁同我講：『呢個幾好喎，妳做得。』好鼓勵到我。」對於有不少網民力推韋家雄角逐今年視帝，陳曉華也大表支持：「梗係推啦，我程醫生絕對支持林醫生。點都投佢一票！」

陳曉華直言好愛韋家雄這位前輩。（《死有對証》劇集截圖）

三劇連播不怕觀眾「睇到厭」

近期陳曉華曝光率極高，有份參演的三部劇集《夫妻的博弈》、《死有對証》及《璀璨之城》接連播出。陳曉華希望觀眾多多支持，並指每個角色都有很大差異，所以不擔心大家會「睇到厭」。此外，她透露現時正忙於拍攝新劇《驅魔速遞》，劇中有不少打戲場面，雖然天氣炎熱，幸拍攝《死有對証》時，經歷過不少荒山野嶺由朝拍到晚的經驗，早已練成抗熱能力。「加上我以前練過跆拳道（黑帶），啲筋骨仲幾柔軟，出來嘅效果自己都幾滿意！（有冇受傷？）我有做足保護措施，唔想受傷影響拍攝進度，但瘀傷和肌肉酸痛呢啲難免會有。」

陳曉華預告在新劇《驅魔速遞》的打扮會好清涼。（IG@herachann）

被網民指髮量變稀疏 陳曉華笑答：平時梳頭太暴力

對於有網民留意到她近期頭髮似乎變得稀疏，陳曉華自己也承認：「係啊！因為我太過粗魯！我平時梳頭好暴力，梳斷好多頭髮，再加上而家駁咗髮墜落嚟，所以護髮好緊要，而家我會好溫柔咁對待啲頭髮。（有冇去睇醫生？）冇，其實瞓夠、食夠，食多啲蛋白質同營養補充品就可以，身體完全無問題，大家唔洗擔心！」