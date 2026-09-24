王菲透露婚事籌備進度目標生龍鳳胎　猛料老爺親自出手請師傅擇日

即將升呢人妻的前港姐亞軍王菲，昨日（23日）現身銅鑼灣，出席無綫劇集《死有對証》的街頭快閃宣傳活動。劇中飾演一名拜金女友的王菲，澄清角色與她本人性格大相逕庭，自言平時喜歡吃連鎖米線店、大排檔，又不會要求另一半買名牌手袋，開心看場戲已很滿足：「我好易養㗎！」

即將升呢人妻的前港姐亞軍王菲，現身銅鑼灣出席無綫劇集《死有對証》的街頭快閃宣傳活動。（葉志明 攝）

目標明年完成婚事

王菲早前答應被指擁過億身家背景的唱作歌手兼環星娛樂太子爺張子丰求婚，記者笑言她如此「易養」，難怪男友急急求婚，王菲則甜蜜回應：「唔係嘅，都要兩個人好夾、相處得好好，我哋一齊好開心，所以先決定步入人生下一階段。」

談到婚禮籌備進度，王菲透露目前正處於初步階段，並分享了一段揀日子時的小插曲：「一開始我哋諗不如自己定日子，之後買咗本通勝睇，又問下AI，發現每個AI講嘅嘢都唔同，搞到頭都大埋！最後我哋覺得都係唔好搞著自己，都係搵師傅比較好。」她表示目標希望在明年完成婚事。

王菲早前曬巨鑽宣布嫁唱片公司太子爺張子丰。（葉志明 攝）

香港舉辦草地婚禮

兩人籌備過程中有否意見不合或壓力，王菲表示完全沒有壓力，反而每次提及婚禮都相當興奮：「我哋每次講起個婚禮應該點搞、After party喺邊度、佈置點做，大家都有好多幻想，越講越興奮！我哋想辦一個大家嚟到都玩得好開心嘅婚禮，喺草地嘅，唔想搞到太傳統、太沉悶嘅感覺。地點方面因為朋友大多喺香港，所以會喺香港搞，大家玩得熱鬧啲。」

王菲透露現時與未婚夫已經開始同居生活。（葉志明 攝）

婚紗照或遠赴意大利

至於蜜月及拍婚紗照，王菲坦言自己非常喜歡日本，而未婚夫是意大利球隊祖雲達斯的忠實球迷，因此對方非常希望能到意大利都靈球隊主場拍攝婚紗照；王菲笑言雖然自己並非球迷，但為了滿足未婚夫的心願，絕對會全力配合。

自爆同居生活融洽 目標5年內生龍鳳胎

王菲更透露現時與未婚夫已經開始嘗試同居生活，兩人各方面都很合拍，放假一起駕車外遊，收工又一起躺在家裡，沒有什麼不滿。記者打趣問道結婚時有機會「雙喜臨門」？王菲直言與未婚夫都希望二人世界多一段時間先，目標是想五年之內生小朋友，「我哋都鍾意小朋友，最好一次過龍鳳胎，一男一女搞掂就唔使煩！不過呢啲都係順其自然。」她笑言自己以前比較喜歡男仔，好像多個小情人，但現在覺得女仔都好甜，像自己的小貼心一樣，而未婚夫則仔女都無所謂。

王菲透露未來老公想去意大利影婚紗相。（葉志明 攝）

未來老爺出手幫揀「靚日」

被問到身任環星娛樂老闆的未來老爺張國林有否出手相助？王菲笑言：「佢幫我哋搵師傅囉，佢話擇個靚日。（未來老爺緊唔緊張？）佢又還好嘅，因為未婚夫哥哥結婚先，到我哋就可以Chill啲。（未來老爺有冇要求生幾多個？）冇，佢唔會管我哋，我哋點搞佢都支持。」王菲表示未來老爺奶奶十分隨和，完全沒有給予任何壓力，更笑言對方早已將她當作一家人看待，彼此相處非常融洽。