張致恒被莊韻澄爆「性史」　反擊對方拿床事來造新聞：好低俗

網台「鼎豐盛」連日來貼出香港「四大廢男」的梅啟明、張致恒及周永恒的訪問片段，之後他們再拆開逐個訪問，昨日（23日）他們先貼出張致恒與老婆雯雯同台接受訪問，引起網民的熱議。晚上他們再釋出張致恒的回應，就是對於最近有關他「床事」的新聞。早前莊韻澄在網台節目探討「無性關係」時，大爆昔日與前男友張致恒同床時難忍親密接觸：「喺我隔籬忍到嘅咩？」

莊韻澄認為張致恒對住自己冇可能忍到。（IG@ chapmantoslateshow）

張致恒直指莊韻澄好低俗

不過，張致恒在訪問中就反擊莊韻澄拿床事來造新聞：「我覺得如果要靠床事嚟做新聞嘅話，係一件好低俗嘅事，直情諗呢條橋嘅人，我都覺得好低俗。」他又指自己其實已經結婚7年，他唯一可以做的就是「做好自己」。

張致恒在訪問中就反撃莊韻澄。(ig@g.p.m_tvvvv)

張致恒唔怕前女友翻舊帳

張致恒被問到怕不怕之前的女朋友出來「翻舊帳」，揭他的床事，他無奈地表示：「咁其實我都冇計，如果佢哋真係要去翻舊帳嘅話，我都冇得阻止。再加上我冇話過我自己唔風流，講得好啱，有咁耐風流，真係有咁耐折墮。我折墮咗幾耐！咁所以我覺得而家都係為咗頭家，為咗小朋友，可以令到佢哋更加好啲。」

張致恒唔怕前女友翻舊帳。(ig@g.p.m_tvvvv)

張致恒拒絕互爆莊韻澄私隱

對於莊韻澄在節目中公開二人的床事，他直指床事是二人之間的事，不過他就指自己不會爆莊韻澄的事：「我覺得你要分享畀人地聽已經係一件唔應該嘅事，冇理由你去爆嘢我又去爆返你，我覺得做一個人要有品德。」