鄧兆尊爆富家子過大海有「特權」：輸一千萬都話唔駛還住

日前（21日）由吳家樂與鄧兆尊主持的網台節目《娛樂好好玩》，他們探討了近期引起廣泛關注的「娛圈敗家仔」話題。焦點人物是前東華三院主席王賢誌，這位來自三十億豪門家族的成員早前因債務問題而成為城中熱話。據其妹妹王賢德透露，王賢誌欠下了「天文數字」的債務，並在未告知家人的情況下避走加拿大。家人因此而備受債主的騷擾，特別是其年邁父母更因此驚恐不已。事件曝光後，隨即引起社會極大迴響。

王賢誌遠走加國繼續風流快活。(ig@mrvinciwong)

鄧兆尊爆富家子可以開設免押金帳戶

鄧兆尊在節目中爆料富家子弟過大海賭錢的「潛規則」，據他所說，許多澳門賭廳會給富家公子們開設免押金的帳戶：「佢哋一見到你，就話唔緊要，我哋開一個account俾你，唔使錢嘅。譬如你攞住200萬、500萬、1000萬的話，你輸咗唔緊要，你過兩日匯返數過嚟就得。」讓他們可以在短期內揮霍大筆金錢。他指出，這些年輕人往往誤以為有家族背景就可以肆意揮霍，最終可能因「quota用得太盡」而信用破產。他推測王賢誌的債務可能達近億，對這一「天文數字」表示不感意外：「因為一個普通市民嚟講，過千萬已經好離譜嘅事，六合彩都冇中咁多啦。」所以他認為王賢誌的確欠下「天文數字」的債務。

鄧兆尊爆富家子可以開設免押金賬號。(youtube截圖)

吳家樂呼籲王賢誌面對現實

至於吳家樂，他則曾被王賢誌視為有好感對象。節目中吳家樂雖強調自己與王賢誌並非朋友，但見到這位舊同事陷入困境，他亦感到唏噓。吳家樂坦言早知道王賢誌在外負債纍纍，如今事件不僅影響到王賢誌個人，更波及其家人，令他擔憂不已。兩位主持同聲勸告王賢誌，要停止以追求個人理想為由胡亂借貸，除了停止盲目追求個人理想與豪賭外，更應勇敢面對自己的過失，希望他能盡快返港解決問題。