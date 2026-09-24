Rabbit Hole心渦｜張繼聰視難關為上天禮物　「不過花紙是悲傷」

古天樂旗下「天下一幕」（One Cool Stage)，繼《大龍鳳》之後另一新作《Rabbit Hole》(心渦），將於來年1月8日公演，門票經已公開發售。所謂「心渦」，即是每個人心底裡的黑洞，透過劇情，帶領觀眾直視人生的失落與重生。理解「原來放下 不等於遺忘」的訊息。而身兼男主角及監製的張繼聰，積極底的他，讓他面對所有困難時，都視之為迎難而上，再痛再苦都咬緊牙關過。導演張銘耀就覺得要面對困難不難，敢去面對的第一步才是最困難。而朱栢謙認為在艱難時期，最需要的是好友的陪伴。

三位男士張銘耀導演、張繼聰及朱栢謙，分享面對人生難關的應對。（葉志明 攝）

《Rabbit Hole 心渦》榮獲美國百老匯最高殊榮「普立茲戲劇獎」（Pulitzer Prize for Drama）、更曾被改編成同名賣座電影（由奧斯卡影后妮歌潔曼 Nicole Kidman 擔任女主角及監製）的當代經典戲劇大作。（《Rabbit Hole 心渦》海報）

張繼聰視難關為上天禮物 「只是包住的花紙是悲傷」

《Rabbit Hole》(心渦）大有來頭，曾榮獲美國百老匯最高殊榮「普立茲戲劇獎」，改編成同名電影版就由奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）擔任女主角及監製。故事講一個原本美滿幸福的中產家庭，因一場突如其來的交通意外，痛失四歲的愛子，從此生活翻天覆地。

今次張繼聰接任男主角兼監製，要他說出人生的黑洞如何捱過，他以過來人身份同大家分享。「我是積極底的人，如掉進一個洞裡面，會去找原因為什麼我要掉進這個洞？我好深信每件事發生都一定有原因，需要時間去發掘，大有可能是個天給你一份禮物，不過外表包住的花紙可能是悲傷，可能是很壞的事，但你不要停在那裡，你撕開花紙吧！撕到最後，每次都被我找到原來是禮物來的。」

張繼聰認為每個人生難題，都可能是上天給你一份禮物︰「不過外表包住的花紙可能是悲傷，可能是很壞的事，你撕開花紙吧！撕到最後，每次都被我找到原來是禮物來的。」（葉志明 攝）

朱栢謙兄弟同在過難關 「看你怎麼過，看你怎麼死？」

《大龍鳳》的導演及男主角朱栢謙都有參與今次訪問，問到人生經歷過的低潮，他立即想起約10年前自己身體出現問題︰「我很記得，自己最痛苦的時候亦是我最忙的時候，跟其他四個兄弟拍電視劇（午夜伴廊）。當時有暴食症又厭食症，然後又要搬屋等等所有事一同發生。四個兄弟當時完全不說話，就這樣當沒事一樣一齊吃飯。現在回想起來，那個陪伴的感覺是很厲害的。」

朱栢謙想起約10年前，自己身體出現問題，最痛苦的時候亦是自己最忙的時候，正跟其他四個兄弟拍電視劇《午夜伴廊》。（葉志明 攝）

就是因為忙，因為跟兄弟同在，再難過的關口最終都難過了。「如果我不是這麼忙，反而會過不了。當時我這麼辛苦、這麼痛、身體狀況這麼差，如果沒有事做，或者不是和他們工作，自己可能會出現好大問題，正正有這些東西捉住我，而剛好個天空就安排四個傻仔，不說話地陪伴，嘩……現在講起都很窩心。」

當時的你，是否兄弟靜靜地陪伴，比不停說安慰說話更好？「我已經沒這個想法，或者已經想不到這些，我只是覺得很痛、很想時間每一秒快點過，但時間不會的。所以當你自己一個人的時候，就會胡思亂想，想想有什麼可以做得好？有什麼做得不好？事後就知道，原來真正的朋友，是一直陪著你可以不說話，甚至好像我班兄弟，就是看著你，看你怎麼過，看你怎麼死？」

導演張銘耀反過來覺得在困難當中不難捱，最難是承認自己撐不住，要跌下去的前一刻，死撐的困局。（葉志明 攝）

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張銘耀︰「即管讓自己跌下去，好好暢泳」

《Rabbit Hole》(心渦）導演張銘耀，反過來覺得在困難當中不難捱，最難是承認自己撐不住，要跌下去的前一刻，死撐的困局。「最糟糕的不是跌下洞之後的事，最糟糕是明明有個洞，你死都不肯跌下去，死都不承認，死都說自己沒事，現在回想起來，這一下才更傷。」

當上劇場人後，張銘耀覺得遇困難，即管讓自己跌下去，好好浸淫一下。「我們這些戲劇人，去到某個位置，見有個洞就跳下去，盡情跳下去，可能不痛苦、又可能會辛苦，但不妨在裡面暢泳一會兒，給自己一些時間。」張銘耀又以教徒朋友告誡提醒大家︰「要小心你的禱告，千萬不要禱告時說要智慧。神聽到你要智慧？祂就給你一單很嚴重的事情，讓你從中學會智慧。如你想學會什麼叫愛？那你先要學會恨。想學會有勇氣，祂一定給你很糟糕的事情，那你就學懂。」