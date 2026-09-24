黃碧蓮奢華Babymoon挺肚曬比堅尼　四肢纖幼零水腫獲讚最美孕婦

現年35歲的前港姐黃碧蓮（Linna），去年宣布離巢TVB後即火速圓婚，閃嫁獵頭公司CEO富豪老公Jack，新婚短短8個月更驚喜宣布造人成功。近日她趁懷孕中期，獲老公安排展開跨國奢華Babymoon（產前蜜月），並在社交媒體狂派比堅尼大肚性感福利照，獲大批網民及圈中好友封為「最美孕婦」！



新婚短短8個月便驚喜宣布造人成功。（IG@derplinna）

展開跨國奢華Babymoon，好開心啊！（IG@derplinna）

挺巨肚穿比堅尼長胎不長肉

黃碧蓮今次「充電之旅」行程相當奢華，足跡遍及日本東京及馬來西亞度假勝地蘭卡威。她透露在東京探索時即使身懷六甲，依然活力十足暴走逾2萬步，深夜腿部抽筋幸得老公無微不至貼心按摩；隨後二人轉飛蘭卡威頂級酒店，享受私人管家及專屬孕婦水療。

大肚並沒有影響食欲。

二人好Sweet啊！（IG@derplinna）

步行超2萬步。（IG@derplinna）

孕婦水療好愜意。（IG@derplinna）

身處陽光海灘的她身穿熱辣比堅尼，挺著圓滾滾的巨肚自信留影，難得的是她依然得天獨厚「長胎不長肉」，四肢非常纖細修長，面色紅潤光澤，舉手投足散發準媽媽的幸福光芒！

長胎不長肉。（IG@derplinna）

四肢非常纖細修長。（IG@derplinna）

陀B都照樣咁靚！（IG@derplinna）

面色紅潤光澤。（IG@derplinna）

選港姐入行憑Dion一角入屋

黃碧蓮自幼在加拿大溫哥華成長，2014年參選港姐後加入TVB，曾主持兒童節目獲封「Think Big女神」，其後憑王牌劇《愛·回家之開心速遞》飾演刁蠻女「Dion」成功入屋。直至2025年3月，她宣布離巢TVB外闖，同年獲拍拖兩年半的加拿大籍獵頭公司創辦人兼總裁Jack Leung求婚，並於同年9月在印尼峇里島舉行浪漫海島婚禮。

曾主持兒童節目獲封「Think Big女神」。（IG圖片）

在懸崖峭壁浪漫求婚。（IG@derplinna）