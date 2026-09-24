徐淑敏42歲生日與老公甜吻放閃　陳自瑤沈卓盈盛裝出席名媛派對

前港姐徐淑敏（Suki，現名徐菁遙）在2009年與比她年長12年的飲食界商人黃浩閃婚，兩人育有三個囡囡，一家五口幸福美滿。婚後徐淑敏專心相夫教女，不時相約好姊妹陳自瑤、沈卓盈等聚會，生活無憂。日前徐淑敏迎來42歲生日，獲老公黃浩以及一眾閨密好姊妹陳自瑤、沈卓盈等為她慶生！

生活無憂。（IG@sukichui_wee）

徐淑敏為老公慶祝53歲生日。（IG@sukichui_wee）

徐淑敏迎42歲生日舉辦名媛派對 與老公黃浩甜吻放閃

徐淑敏在社交平台曬出一系列慶生照，相中所見，眾人都精心打扮，戴上精緻的復古禮帽盛裝出席，場內還擺放了Tiffany藍色調的精緻多層生日蛋糕塔、巨型浪漫鮮花，儀式感十足。徐淑敏與好姊妹興奮舉杯慶祝，更獲老公黃浩送上甜蜜親吻放閃，場面非常熱鬧溫馨，她亦感性發文感謝老公與一眾好姊妹的精心策劃，並為大家準備了小禮物，非常有心。

生日快樂！（IG@sukichui_wee）

幸福！（IG@sukichui_wee）

沈卓盈。（IG@sukichui_wee）

陳自瑤。（IG@sukichui_wee）

奢華！（IG@sukichui_wee）

好姊妹！（IG@sukichui_wee）

好姊妹！（IG@sukichui_wee）

精緻蛋糕。（IG@sukichui_wee）

小禮物。（IG@sukichui_wee）

小禮物。（IG@sukichui_wee）

小禮物。（IG@sukichui_wee）

徐淑敏落選港姐入行 創自家護膚品牌以8位數賣出躍升名媛

徐淑敏在2006年參選香港小姐而入行，雖然三甲不入，但依然憑着甜美樣貌深受觀眾喜愛，直至2009年她與黃浩拍拖，短短兩個月就宣布閃婚，自此淡出幕前。婚後徐淑敏積極增值自己，除了報讀藍帶廚藝課程之外，她在2012年創立自家護膚品牌，搞得有聲有色，2016年她以8位數字出售旗下品牌，相當犀利！徐淑敏現時仍不時在社交平台分享近況，可見她經常出入高檔場所，又不時獲邀出席Louis Vuitton、Dior、Fendi等品牌活動，十足十名媛一樣！

婚後生活無憂。（IG@sukichui_wee）

打卡！（IG@sukichui_wee）

大曬富貴行頭。（IG@sukichui_wee）