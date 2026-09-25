TVB前小花息影近30年近況曝光　梁思浩重聚感嘆：而家好叻女

現年57歲的梁思浩日前在社交平台分享與昔日合作夥伴陳佩珊的合照，透露二人相隔40年後再度重聚。梁思浩更感動寫道，對方是他第一部電視作品《城市故事》中的「初戀女朋友」。



梁思浩與昔日《城市故事》拍檔陳佩珊相隔40年重聚，二人喺酒店歎茶叙舊，陳佩珊保養得宜氣質依然。（梁思浩微博圖片）

1995年息影轉行 現時家庭事業兩得意

梁思浩在貼文中回憶，自己在1986年參演處境劇《城市故事》，在劇中飾演「洗米華」，而陳佩珊則飾演其初戀女友「嗲死人Daisy」。他在文中寫道：「哈哈….我第一部電視劇#城市故事。洗米華的初戀女朋友。 嗲死人Daisy。 你哋仲記唔記得呀？」二人當年青澀的劇照亦隨之曝光，對比近照，陳佩珊依然氣質出眾、保養得宜。梁思浩感嘆時間飛逝：「哈哈……原來我哋兩個一別已經40年，真的四十年冇見！我哋今日喺酒店傾咗幾個小時，彷彿我們回到10幾歲的青春。」

1986年處境劇《城市故事》青澀劇照曝光！梁思浩飾演「洗米華」，陳佩珊飾演其初戀女友「嗲死人Daisy」。（梁思浩微博圖片）

梁思浩與陳佩珊親密合照，梁思浩感嘆傾咗幾個小時，彷彿重回10幾歲嘅青春時光。（梁思浩微博圖片）

感謝吳家樂牽線

陳佩珊當年憑《城市故事》開展演藝事業後，隨後成為嘉禾電影旗下的女藝人，曾參演《霸王花》及《群鶯亂舞》等經典電影。其後她在1988年加入TVB，在80年代末至90年代中期間參與過不少無綫劇集，當中以古裝劇居多，後期則主要擔任節目主持。直到1995年，陳佩珊正式宣佈息影淡出娛樂圈。她的感情生活同樣穩定，丈夫為前藝人蔡濟文。梁思浩在文中亦大讚陳佩珊近況極佳：「陳佩珊而家好叻女，有自己卓越嘅事業，有一個愛錫佢嘅老公，同埋一個20幾歲個仔。」這場難得的重聚，原來是由吳家樂在背後牽線。梁思浩特別在文中向對方致謝：「多謝吳家樂，多謝你嘅牽線。」