90年代小生莫家堯樣貌極凍齡身材健碩　息影後繼承家業成公司總裁

久未露面的莫家堯於2004年約滿後淡出幕前，轉行從商接掌家族電子產品業務並出任總裁，生意主要在香港、內地及馬來西亞。繼早前現身戲劇大師鍾景輝（King Sir）的追思會後，日前有網民在King Sir的紀念展覽捕獲莫家堯，其最新狀態隨即引起網民熱議。

早前現身戲劇大師鍾景輝（King Sir）的追思會。（網上截圖）

莫家堯現身鍾景輝紀念展

在網民分享的片段中，頭戴Cap帽及身穿運動裝的莫家堯現身「戲劇大師鍾景輝紀念展覽」，當時正在講解戲劇及King Sir在戲劇界的貢獻及成就。發文的網民更大讚莫家堯雖然退圈了這麼多年，但無論樣貌及身材都保養得宜。儘管已經將近登六，但莫家堯毫無發福，貼身的運動衫將其爆肌身形表露無遺。

莫家堯現身「戲劇大師鍾景輝紀念展覽」。（小紅書）

當時正在講解戲劇及King Sir在戲劇界貢獻及成就。（小紅書）

網民大讚莫家堯Keep得非常好，並指他的樣貌跟在TVB時期分別不大。（小紅書）

有網民指莫家堯撞樣曾江？

有大批網民看到網民分享的片段後，都一致大讚莫家堯Keep得非常好，並指他的樣貌跟在TVB時期分別不大：「他都不怎麼顯老 感覺二十幾三十年都長一個樣」、「身姿依舊挺拔」、「自律的身材管理」、「幾乎沒變 太厲害了」、「胸肌這麼大！」另外，亦有網民表示莫家堯的樣貌與已故資深演員曾江有幾分相似：「他老了好像曾江」、「還真是！」

莫家堯曾參演多部經典港劇。（劇集畫面）

莫家堯曾參演多部經典港劇

畢業於香港演藝學院的莫家堯在1990年加入亞視，曾與萬綺雯主演劇集《點解阿Sir係隻鬼》，其後過檔TVB亦參演了不少劇集，包括《西遊記》、《刑事偵緝檔案III》、《陀槍師姐》、《倚天屠龍記》、《烽火奇遇結良緣》等，當中他在《倚天屠龍記》中飾演武當七俠之六「殷梨亭」（殷六俠），雖然戲份不多，但因精湛演技而為內地觀眾所熟識，成為他的代表作之一。

莫家堯不時與唐文龍及曹永廉聚會。（微博）

莫家堯與唐文龍及呂頌賢感情深厚。（微博）

莫家堯息影後繼承家業成公司總裁

直至2004年莫家堯約滿離巢，出身富裕家庭的他，息影後繼承家業，接手打理家族電子產品生意，成為公司總裁，業務遍佈香港、內地及馬來西亞。2022年有報道指莫家堯斥資2,315萬元購入跑馬地金山花園一個「鳳凰樓層」豪宅單位，單位實用面積910呎，金山花園是該區的老牌豪宅，可飽覽馬場靚景，而莫家堯所購入的「鳳凰樓」位於大廈頂樓對落一層的單位，因此十分搶手。雖然莫家堯已淡出幕前多年，但仍與不少圈中好友保持聯絡，不時相約唐文龍、呂頌賢等揸電單車，身材健碩的他依然英氣十足！