愛回家女星參觀騰訊總部興奮打卡　六位數合資教育中心任執行董事

現年44歲的「長腳蟹」呂慧儀在2006年參選港姐奪得季軍後入行，近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中「熊若水」一角而深入民心。雖然劇集已圓滿落幕，但呂慧儀依然忙個不停，早年與友人合資開設教育中心的她，日前就獲邀到騰訊總部參觀，她更在社交平台曬出多張打卡照！

「長腳蟹」呂慧儀近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中「熊若水」一角而深入民心。（IG@konniecrab）

「長腳蟹」呂慧儀近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中「熊若水」一角而深入民心。（IG@konniecrab）

「龔水CP」好受歡迎。（IG@konniecrab）

熊家！（IG@konniecrab）

「蟹籽」小學畢業！（影片截圖）

呂慧儀參觀騰訊總部開心打卡 大讚多元設施：真的長見識了

呂慧儀寫道：「原來工作的地方可以這麼好玩！🤗今日去了騰訊，作為我們的科技教育中心的合作伙伴，當然要拜訪一下！🤓感謝騰訊的同事們還帶我們周圍看看，裡面除了有健身室，竟然還有緩跑徑攀石牆瑜伽房桌球乒乓球籃球羽毛球場！🤩工作累了可以去按摩，又有餐廳咖啡廳，全部設施都在公司裡，在這裏工作實在太好了，難怪這裏工作的人都充滿了活力和幹勁！原來公司也可以這樣多元化，讓我重新想像工作環境，真的長見識了！😊」相中所見，呂慧儀打扮幹練又有知性美，在企鵝公仔及室內籃球場開心打卡，盡展商界女強人風采！

參觀騰訊總部。（IG@konniecrab）

興奮打卡。（IG@konniecrab）

興奮打卡。（IG@konniecrab）

大讚多元設施。（IG@konniecrab）

大讚多元設施。（IG@konniecrab）

一直親力親為照顧囝囝。（IG@konniecrab）

「蟹籽」參加史丹福游泳學校全港爭霸戰，更一舉奪得銅牌！（IG@konniecrab）

呂慧儀科大「神科」畢業 六位數合資教育中心任執行董事

其實呂慧儀本身是高材生一名，自小成績優異，尤其是數學成績非常好，中學時期就讀屯門區內的Band 1中學，擅於算術的她在預科選修Pure Maths，中七時理科全級第一，在A-Level中中國語文及文化科取得A級成績，成功入讀香港科技大學「神科」電子工程系，畢業後更曾做過教師。近年呂慧儀與友人合資六位數開設教育中心，擔任創辦人兼執行董事，提供實體學術與藝術培訓及線上自主學習平台。

呂慧儀返母校香港科技大學出席校友頒獎禮。（IG@konniecrab）

呂慧儀為母校香港科技大學主持晚宴。（IG@konniecrab）

呂慧儀半工讀完成牛津大學賽德商學院（Saïd Business School）的行政領導課程（Executive Leadership）課程。（影片截圖）

呂慧儀半工讀完成牛津大學賽德商學院（Saïd Business School）的行政領導課程（Executive Leadership）課程。（IG@konniecrab）

創辦人兼執行董事。（影片截圖）