劉嘉玲生圖狀態驚人身體一部位保養極佳　網民：梁朝偉吃得真好

現年60歲的影后劉嘉玲是圈中的凍齡女神，無論樣貌身材多年來一直都Keep得好好，完全看不出其真實年紀。向來自律的她時刻保持住最佳狀態，深受各大時尚品牌歡迎，早前劉嘉玲現身上海出席珠寶品牌活動時，一身性感造型成為全場焦點，其真實狀態驚艷大批網民！

劉嘉玲是圈中的凍齡女神，無論樣貌身材多年來一直都Keep得好好。（IG/@carinalau1208）

完全看不出劉嘉玲真實年紀。（IG/@carinalau1208）

梁朝偉與劉嘉玲相愛多年一直恩愛如初。（IG/@carinalau1208）

劉嘉玲皮膚狀態自然緊緻

有網民分享了劉嘉玲出席珠寶活動時的無濾鏡直出片段，並留言：「劉嘉玲 原相機直拍 風韻猶存 這60歲狀態真好」。如片中可見，劉嘉玲當日穿上藍色絲質低胸晚裝亮相，性感得來又高貴大方，舉手投足都極具女人味。在無濾鏡的鏡頭下，嘉玲的皮膚狀態自然白滑緊緻，身材豐滿挺拔，看起來完全不似已經60歲。

在無濾鏡的鏡頭下，嘉玲的皮膚狀態自然白滑緊緻。（小紅書/@娛樂圈小蜜）

劉嘉玲狀態極佳！（小紅書/@娛樂圈小蜜）

網民大讚劉嘉玲身體一部位保養極佳

有大批網民看到片段後，都忍不住讚歎劉嘉玲的驚人凍齡狀態，並留言表示：「臉幾乎沒垂 狀態太太太好了」、「她會跑步鍛鍊也有原因的」、「這身材太好了吧」、「我都想60歲這樣」、「越老越漂亮」。另外，有女網民指劉嘉玲的胸部保養得非常好：「身材真的很好 尤其是胸保養的真的好很多年輕人都沒有她胸型緊實好看白皙，長得也好看」，更有網民搞笑指：「梁朝偉吃得真好」。

劉嘉玲真係Keep得好好！（IG/@carinalau1208）