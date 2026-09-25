樂壇天后台上狀態大勇台下暴瘦　牛仔褲腰圍現巨大空隙惹心痛

天后容祖兒（Joey）向來對自我要求極高，無論是演藝事業還是身材管理都做到足。近日有現場工作人員及網民流出Joey在澳門綵排時的直拍花絮，身形比起以往更加纖瘦，甚至著牛仔褲都鬆到出現大空隙，惹來不少歌迷大喊心痛！

台上狀態大勇！（小紅書照片）

台上狀態大勇！（小紅書照片）

台上狀態大勇！（小紅書照片）

貼身衫突顯紙片人身形 牛仔褲腰圍出現極大空隙

從流出的現場綵排相片可見，容祖兒當時正與同場主持及工作人員圍坐進行流程會議。Joey當日身穿灰色長袖貼身上衣配搭牛仔褲，頭戴墨鏡，整體造型相當低調。雖然素顏兼以極簡私服上陣，但天后氣場依然不減。不過最令人矚目的，莫過於Joey消瘦的身形。在貼身上衣的包裹下，她的身形顯得非常薄，猶如「紙片人」一樣；而最惹人關注的是Joey當日穿著的牛仔褲。見Joey 坐下時，牛仔褲腰圍明顯過大，出現極大幅度的空隙。

綵排時牛仔褲腰圍出現極大空隙！（小紅書照片）

綵排時牛仔褲腰圍出現極大空隙！（小紅書照片）

綵排時牛仔褲腰圍出現極大空隙！（小紅書照片）

台上狀態大勇台下暴瘦 網民心痛留言勸多吃點

不少網民及粉絲紛紛留言表達擔憂：「祖兒真的太瘦了，褲子都鬆到離譜！」、「台上狀態大勇，但台下瘦到令人心痛」、「工作再忙都要多吃點，健康最重要」。雖然Joey近年一直維持規律運動及嚴格飲食管理，在正式演出舞台上 舞台上穿上白色禮服演唱《人間銀河》時亦展現出極佳狀態，但這組「暴瘦」綵排照依然令不少粉絲大感心疼，紛紛希望天后在衝刺事業之餘能好好保重身體。

Keep得好好！（IG/@yungchoyee）