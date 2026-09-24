周家蔚爆日常遭老公糟質盼拍戲覆灼　被問鍾麗淇近況洪天明代答

ViuTV新劇《地獄大狀》今日（24號）在鑽石山舉行宣傳活動，一眾參演演員現身造勢。當中洪天明罕有與太太周家蔚同劇演出，不過周家蔚在劇中卻是飾演張達倫的太太。周家蔚今日與「兩位老公」一同接受訪問，現場互動非常搞笑，火花十足。

洪天明罕與太太周家蔚一起拍劇，不過劇中周家蔚卻飾演張達倫的太太，而洪天明則飾演一個賤人。（陳釗 攝）

洪天明同劇零交集笑言「幾開心」

訪問時，洪天明笑著透露劇中的角色與太太完全無關：「幾開心呀，終於唔關我事！我哋喺劇入面係完全冇任何關係，完全冇接觸過。」周家蔚則透露老公在劇中是飾演一個賤人，場面搞笑。

提到周家蔚好久沒有拍劇，洪天明笑言埋沒了太太的天份，他鼓勵對方拍多一點，又化身記者問道：「有冇親熱戲㗎你哋？」張達倫笑言：「好在，冇嘅。」洪天明否認吃醋，解釋：「了解下啫。」周家蔚則表示程度只是「拖手仔」而已。

周家蔚好久沒有拍劇，坦言心情緊張。（陳釗 攝）

周家蔚久未拍劇喊緊張

問到重新面對鏡頭拍劇的感覺時，周家蔚坦言心情相當緊張：「我都好緊張呀，同埋嗰陣時我濕疹發作，一轉天氣啲濕疹爆出來，就影響我嘅化妝同靚樣。」身旁的老公洪天明即時「求生欲」極強地安慰：「冇事冇事，好靚，好靚！」

至於什麼原因吸引到她接拍？周家蔚笑言：「其實拍戲我OK㗎，有人邀請我都OK，我係唔識Say No嘅人，如果對手係老公我都OK。」不過洪天明則調侃說：「我唔制，換下得唔得啊？」他解釋，擔心若兩夫妻對戲，可能會互相給予過多意見而吵架。周家蔚則開玩笑稱：「如果同佢拍，最好嘅戲份就係『糟質』佢，因為平時都係佢『糟質』我，我可以復仇、『覆灼』，攞刀、鐵鏟、圓櫈嗰啲都得。」洪天明聽後笑言：「唔好搞咁多啦。」不過見老婆講得興致勃勃，他亦順勢幫口向監製提議開戲。

周家蔚爆日常遭老公糟質，希望有機會拍戲向對方覆灼。（陳釗 攝）

大仔13歲變肌肉男

問到周家蔚是否對同劇男神魏浚笙（Jeffrey）都心心眼？她直言：「我OK㗎！」不過她說自己身邊已經有個小鮮肉，就是13歲的大仔洪大仁。周家蔚透露大仔近來熱衷健身，身材極佳，日前做完運動後，FaceTime 視訊向「契媽」佘詩曼等姨姨展示成果，震撼全場：「佢哋睇到我仔嘅八塊腹肌都『哇』一聲。」身旁的洪天明即大吃一驚問道：「點解會畀呢啲佢哋睇㗎？」周家蔚解釋：「FaceTime緊啊，佢想同我講聲Good night啫。」又笑稱，雖然兒子年紀還小，但身材比例與「Package」已經相當吸引人。

被問鍾麗淇近況

另外，外界近日相當關心周家蔚閨蜜鍾麗淇的健康狀況，被問到是否有去醫院探望對方時？洪天明代太太回應：「唔講了，多謝關心。（狀態OK嗎？）OK嘅，OK嘅！」

洪天明表示鍾麗淇近況「OK嘅」。（陳釗 攝）

張達倫自嘲「悲慘角色」 不敢與魏浚笙爭女

至於張達倫在劇中的角色，他透露雖然看似豔福無邊，既有老婆周家蔚，又與林愷鈴有關係，但其實是一個相當悲慘的人。談到劇中同魏浚笙爭女？張達倫笑言：「今次無得爭，佢咁靚仔，我讓畀佢，我太太今日嚟都係睇Jeffrey。」