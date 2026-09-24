關寶慧遇嚴重車禍手部扭曲變形留6吋疤痕　提雷宇揚離世傷心流淚

關寶慧今日（24日）到鑽石山出席ViuTV新劇《地獄大狀》的宣傳活動，於接受訪問時，大談與男神魏浚笙（Jeffrey）合作飾演母子的感受，更驚爆劇集拍完後曾遭遇嚴重車禍，經歷了多次手術及「打鋼板」，現時右手仍留有一條6寸深長疤痕；而講到好友雷宇揚離世一事時，關寶慧更傷感流淚。

關寶慧今日（24日）到鑽石山出席ViuTV新劇《地獄大狀》的宣傳活動。（陳釗 攝）

與魏浚笙親密接觸

關寶慧在劇中飾演魏浚笙的媽媽，她坦言到了這個年紀，雖然明白要開始飾演母親角色，但心裡始終有點抗拒，不過一得知「兒子」由魏浚笙飾演後便立馬答應！問到兩人戲中是否有親密互動，關寶慧打趣表示：「我做佢阿媽，攬下個仔都應該嘅，希望第日可以做佢御用阿媽。」

記者打趣問為何不極力爭取演「姐弟戀」？關寶慧笑稱：「咁又核突咗啲。但如果導演唔介意，我都OK㗎下次。」不過，關寶慧直言也曾有點擔心魏浚笙的粉絲會不滿：「因為有日我拖咗佢好耐！我仲問佢：『我咁樣拖住你，你啲Fans會唔會嬲死，打我㗎？』佢就話：『唔會㗎，我冇Fans㗎！』我好欣賞佢好Cute，又乖又靚仔，做嘢態度非常好！」

關寶慧對劇中兒子魏浚笙（Jeffrey）讚不絕口。（陳釗 攝）

戲如人生驚歷嚴重車禍 手骨折扭曲成「7」

關寶慧又慨嘆戲如人生，劇中她經歷交通意外，沒想到劇集拍攝完成後，她亦遇上嚴重車禍。關寶慧直言非常離奇，憶述當時自己開車途經東區海底隧道口，因發現遺漏物品而分心，隨後突然見到反光板，一扭軚便撞向隧道牆壁，座駕全毁：「好彩我隔籬冇其他車同人，係我自炒，一個人受曬。諗返真係覺得好邪，我有翻睇CCTV，我係正常速度，就係唔知嗰刻做乜嘢。」

事故導致關寶慧手部嚴重骨折，情況相當嚴重：「醫生話我斷晒骨，一條骨斷咗三截，一條骨斷咗兩截，我入咗一個月醫院，做咗幾次手術，而家鑲咗兩塊鋼板，同埋有十幾支螺絲！」她坦言，當時撞完車之後成面血，然後再看到自己的手扭曲成變「7」字，內心非常恐懼。

關寶慧驚爆年初遇嚴重車禍。（陳釗 攝）

驚爆逢拍靈異片必遇怪事

關寶慧更爆料指，這並非她第一次遇到這種的巧合：「有次拍一套鬼片，我之前夢見過有個女仔喺間房入面刺殺我，坐喺我肚上面，點知我最後嗰場戲，就係一模一樣，好恐怖。已經第二次經歷拍戲嘅情景，同真實嘅情景一樣。（今次有冇搵師傅睇下？）我問咗李丞責，佢話我係要做手術同破相，但而家破相就轉移咗去手。好彩日常生活冇影響，已恢復九成，亦都冇對開車有陰影。」

關寶慧右手留下6寸長疤痕。（陳釗 攝）

提及好友雷宇揚突離世 關寶慧難掩傷痛眼濕濕

此外，談到多年好友雷宇揚早前突然離世，原本談笑風生的關寶慧，頓時變得傷感，她表示大家已兩年多沒見面，但知道對方患病，「兩年前我見佢係好返晒，佢返來香港搵我食飯仲好開心。跟住我之前喺馬來西亞拍緊戲，就收到通知話佢走咗，真係好突然。我問佢太太，都話佢走得好急，但因為佢太太傷心，我都冇繼續問落去。但我同佢太太講咗，所有後事辦妥後通知我，我一定會上去拜佢。」

關寶慧坦言交情極深，雷宇揚視她如妹妹看待：「我哋由90年代《我愛玫瑰園》認識到現在，一直都當我妹妹一樣。我試過拍一場戲有火，佢即刻去攝影機隔籬攞住件褸，話『唔使驚，有咩撲落我度』，佢係現場唯一一個咁做嘅男士囉，佢真係對我好到唔知點形容。」面對好友驟逝，關寶慧更一度感觸傷心落淚，「我真係難以理解，點解突然可以無端端消失咗，真係好傷心囉。」

關寶慧提好友雷宇揚離世傷感流淚。（陳釗 攝）