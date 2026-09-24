見面即地獄｜李佳芯何啟華首演舞台劇 阿Dee自評：比呂爵安高級

舞台劇《見面即地獄》今日（24/9）舉行記招，陣容一直只透露有陳湛文、何啟華（Dee@ERROR）及劉漪琳，並加上一位神秘視后，今日正式揭曉係李佳芯（Ali）。

舞台劇《見面即地獄》舉行記招，演員包括陳湛文、何啟華（Dee@ERROR）及劉漪琳演員，並加上一位神秘視后，今日揭曉是李佳芯。（許育民攝）

Ali自言第一次演舞台劇好緊張，覺得自己渺小和不安，「因為真係未演過舞台劇，圍讀時每講句對白都覺得好似錯，唔合適。」身邊的陳湛文聽到就玩踢爆：「呢啲擺明係讀書時話自己冇溫書，然後考試就考得好高分嘅同學。」何啟華都認同：「你試下而家同佢抽血，驗到係演員，入晒血。」不過Ali都表示忙完《悠長假期》想上堂惡補一下。

Ali自言好第一次演舞台劇好緊張，覺得自己渺小和不安，「因為真係未演過舞台劇。」（許育民攝）

陳湛文聽到就玩踢爆，指Ali：「呢啲擺明係讀書時話自己冇溫書，然後考試就考得好高分嘅同學。」（許育民攝）（許育民攝）

何啟華都認同：「你試下而家同佢抽血，驗到係演員，入晒血。」（許育民攝）

Ali正忙於拍攝劇集《悠長假期》，她表示要惡補。（許育民攝）

今次演出陳湛文會跟Ali合作較多，而湛文亦一直有留意Ali：「佢係喺鏡頭會發放到光芒嘅人，會令人好深刻，所以非常期待合作。」而阿Dee就與劉漪琳有較多對手戲。Dee：「其實我係有啲緊張，有場戲在文字上睇都有啲大膽，幾赤裸呀，我指心理狀態，所以未傾要點處理。」至於留鬚則是賀歲片造型，跟舞台劇冇關。

今次演出陳湛文會跟Ali合作較多，而湛文亦一直有留意Ali：「佢係喺鏡頭會發放到光芒嘅人，會令人好深刻，所以非常期待合作。」（許育民攝）

劉漪琳與阿Dee對手戲較多。（許育民攝）

Dee：「其實我係有啲緊張，有場戲在文字上睇都有啲大膽，幾赤裸呀，我指心理狀態，所以未傾要點處理。」至於留鬚則是賀歲片造型，跟舞台劇冇關。

問到Ali拍過Edan後，再同阿Dee合作，覺得邊一個搞笑啲？Ali：「不同程度，分唔到級數，我同Edan講嘢可以好無聊，剛才同阿Dee做訪問，邊句真邊句假，要轉數好快先得，好燒腦好地獄。」阿Dee立即搶答：「佢意思即係我高級啲，高級過Edan，亦比Edan像木村。」Ali立即澄清以上不是個人意見。

問到Ali拍過Edan後，再同阿Dee合作，覺得邊一個搞笑啲？Ali：「不同程度，分唔到級數，我同Edan講嘢可以好無聊，剛才同阿Dee做訪問，邊句真邊句假，要轉數好快先得，好燒腦好地獄。」（許育民攝）