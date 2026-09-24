三代同糖｜收視告急被批似正劇演員太新　潘靜文：始終人唔係完美

無綫長壽處境劇《愛・回家之開心速遞》陪伴香港觀眾多年，惟新一輯《愛・回家之三代同糖》開播後，收視成績未如理想，引來不少網民討論。除了有觀眾指出新班底較多新人、演員組合較為混亂外，亦有聲許反映劇集整體的節奏與氛圍「似正劇多過似處境劇」，缺乏了過往處境劇應有的輕鬆溫馨及歡樂感。

潘靜文今日出席劇集宣傳活動。（吳子生攝）

今日（24/9）劇中演員潘靜文（Sherman）出席劇集宣傳活動，對於網民關注的收視壓力以及「像正劇多過處境劇」的說法，潘靜文接受《香港01》訪問時表示：「我都有特登去留意自己啲負評嘅，但好彩暫時未睇到。收視方面，其實我哋都有聽過，收視又未必完全關我哋事，可能好多因素嘅，例如啲人出街食飯、未放工等等。」

對於收視壓力，潘靜文說：「收視方面，其實我哋都有聽過，收視又未必完全關我哋事，可能好多因素嘅，例如啲人出街食飯、未放工等等。」（吳子生攝）

對於有意見指劇情節奏不夠歡樂、演員班底太新，她坦言：「我自己拍嗰陣都拍得好開心呀！我哋現場啲同事氛圍都好開心，一放 Lunch 又即刻叫外賣一齊食，放工又會一齊傾偈吹水，可能喺電視呈現方面未完全呈現到嗰種歡樂，但希望之後嘅日子，等個家庭嘅感情連接再強烈啲，大家就會睇到嗰份愛。」

潘靜文透露拍攝現場很歡樂：「可能喺電視呈現方面未完全呈現到嗰種歡樂，但希望之後嘅日子，等個家庭嘅感情連接再強烈啲，大家就會睇到嗰份愛。」（吳子生攝）

提到作為新人參演處境劇，潘靜文希望觀眾能給予一眾新人更多時間與空間：「其實我哋個個都有做好多功課同事前準備，希望觀眾都畀多啲機會我哋呢啲新人。可能第一集未睇到，希望將來第五十集、一百集，大家會睇到我哋嘅進步！同埋我明白網上有唔同聲音都係好事，始終人唔係完美，其實有批評先有進步，希望大家俾機會我哋啲新人。」