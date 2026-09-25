三代同糖收視告急｜徐榮重返處境劇：唔係救亡係套劇救我

無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》近日以新篇章《愛·回家之三代同糖》與觀眾見面，惟播出一段時間後收視告急，今晚（24/9）劇中演員徐榮現身出席劇集的宣傳活動，對於收視告急，徐榮接受《香港01》訪問時表示：「我覺得處境劇咁長，有上有落嘅收視係正常。一開播我哋接手，好多觀眾睇咗咁多年，已經有咗情懷喺度。突然間由熊家、單元家庭，轉咗去阿車（車婉婉）家，係會有少少反差。人物組合同氛圍唔同咗，需要時間慢慢去煲。等觀眾睇慣咗另一家人的感覺，我覺得會好返。」

徐榮今日出席《愛·回家之三代同糖》劇集宣傳活動。（吳子生攝）

對於有指他是次加入劇組是奉命「救亡」，徐榮笑言不敢當，甚至幽默地表示是劇組救了他：「絕對唔係救亡，套戲救緊我呀大佬！講真，最近工作量係少咗，可以入到處境劇呢棵大樹，做返自己好鍾意嘅『三機拍攝』模式，好開心。」他亦補充，自己已近十年沒有接觸過三機拍攝，加上是次能與一班新演員等合作，火花與以往在「馬家」時截然不同，希望觀眾能繼續支持。

而監製羅永賢接受傳媒訪問，指收視不似預期但數字上未算差，更表示觀眾年齡層擴闊，大灣區收視仲更加勁過之前，認真犀利！不過AI 佈景，就將會擱置，將會全面回歸實境。

徐榮否認加入《三代同糖》救亡收視，又表示：「絕對唔係救亡，套戲救緊我呀大佬！」（吳子生攝）

談到近年演藝圈工作量減少，徐榮坦言：「又唔係完全冇嘢做，但以前可能兩套劇扣住開，而家一套接一套，中間會有空位。而家入咗處境劇，時間充實咗，好似今日開完工就過嚟宣傳，個人都定啲！」

徐榮指入處境劇時間較充實，內心亦較安定。（吳子生攝）

除了演藝事業，徐榮亦談及個人投資的火鍋店生意。他坦言大環境不穩定，加上早前連日大雨、天氣炎熱及暑假等因素影響，生意確實大受打擊。為了吸引人流，他正積極想辦法「拯救」生意：「而家諗好多優惠，例如搞歌唱比賽、廣東歌打卡主題等，希望吸引多啲人流。幸好店舖規模唔大，得十張枱，要坐滿都唔係太難。而家入埋處境劇，起碼有份穩定收入撐住副業。」