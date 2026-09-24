唐寧遭經理人入稟告違約　爆重度抑鬱被指曾持刀刺腹自殘突然失蹤

現年44歲、童星出身的唐寧（原名江麗娜），於2019年移居紐西蘭後不時在網上分享生活點滴，豈料昨日（23日）其經理人公司「天神村音樂有限公司」（唯一董事及股東為鄭珮瑩）入稟高等法院，指唐寧與分司於2019年10月簽訂為期10年的經理人合約，直至2028年9月30日屆滿，不過合約期間唐寧繞過公司私下接工作、改聘經理人，並擅自將頭髮染成紫色及灰色，涉嫌違反合約。入稟狀中更震撼披露唐寧移居紐西蘭後的精神狀況，爆出多宗自殘及持刀威脅事件，指唐寧被診斷患有重度抑鬱症及B型人格特質（包含邊緣型、自戀型及反社會型人格等，情緒調節機制較脆弱，常伴隨衝動及極端反應）等，更曾突然衝入廚房拿生果刀兩度刺向自己腹部！

唐寧被經理人公司入稟興訟。（唐寧Instagram）

唐寧被指擅自把頭髮染成紫色及灰色。（IG@leilakong1205）

要求工作即失蹤自稱跌入深洞 聞接Job突衝廚房拿生果刀刺腹

入稟狀指出，唐寧移居紐西蘭後與經理人鄭珮瑩同居，並於2021年至2024年5月期間做出連串操縱性行為。2021年11月，鄭要求唐寧構思移紐後第一條YouTube影片提案，惟唐寧在無帶電話及銀包的情況下離家失蹤，鄭報警後警方搜救至半夜無果，至翌日清晨唐寧才返家，聲稱自己掉進公園一個深洞，並展示一條帶走的繩子，惟鄭發現她身上並無表面傷勢。同年12月，當鄭再次要求她履行工作義務時，唐寧竟突然衝入廚房拿生果刀兩度刺向自己腹部，期間更面帶笑容看著鄭，隨後被送院治理3天。

入稟狀指出，唐寧移居紐西蘭後與經理人鄭珮瑩同居，並於2021年至2024年5月期間做出連串操縱性行為。（IG@leilakong1205）

唐寧被指突然失蹤，更曾衝入廚房拿生果刀兩度刺向自己腹部，期間更面帶笑容看著鄭。（IG@leilakong1205）

早上持刀站床邊稱要控制不殺經理人 確診重度抑鬱及B型人格

入稟狀續指，2022年1月，鄭早上醒來驚見唐用刀指住自己，唐稱她嘗試控制自己不要殺掉鄭和自殺。至同9月，唐被診斷有重度抑鬱症及B型人格特質(編者按：即自戀、善變、邊緣及反社會型人格)。2023年4月，唐寧再次不帶手機及銀包離家近7小時才返家。

唐寧被診斷患有重度抑鬱症及B型人格特質（包含邊緣型、自戀型及反社會型人格等，情緒調節機制較脆弱，常伴隨衝動及極端反應）（IG@leilakong1205）

被指聽到工作建議會尖叫自殘 經理人代經營社交帳號揭私下接Job

原告表示，唐寧只要聽到「有建設性」的工作建議或要求履行已接下的工作，就會不斷尖叫及自殘，只有當鄭跟她說：「別擔心工作，我會替你做。」她才會平復下來。因此在2021年11月至2024年5月期間，唐寧所有的社交平台內容均由鄭一手代為製作和營運。原告要求法庭宣告，經理人合約2028年9月30日屆滿前仍有約束力、頒布強制令要求唐履行合約工作、下令唐將其社交媒體帳戶控制權歸還公司、要求唐歸還她於2024年後，自行接工作的收入。若法庭認為合約無效，原告則就唐違約所作的損失賠償，並追討金額為合約期內的五成收入。

原告表示，唐寧只要聽到「有建設性」的工作建議或要求履行已接下的工作，就會不斷尖叫及自殘，只有當鄭跟她說：「別擔心工作，我會替你做。」她才會平復下來。（IG@leilakong1205）

童星出身婚變後移居紐西蘭 曾改回原名江麗娜尋找自我

唐寧童星出身，長大後加入TVB拍下多部經典劇集。2010年她與舞台劇導演兼演員鄧偉傑結婚，育有一子一女，惟二人於2017年離婚，子女由雙方共同撫養。唐寧最後參與的香港影視演出為2020年 ViuTV 劇集《歎息橋》，其後移居紐西蘭展開新生活。她曾表示改回原名江麗娜是希望尋回自己、走出迷惘，去年2月亦曾於當地參加Hyrox體能挑戰，今年5月更曾向情同姊妹的蔣祖曼送上生日祝福，如今突傳出被經理人公司入稟爆出精神狀況及自殘事件，震驚不少網民。

唐寧童星出身，長大後加入TVB拍下多部經典劇集。

2010年她與舞台劇導演兼演員鄧偉傑結婚，育有一子一女，惟二人於2017年離婚，子女由雙方共同撫養。

唐寧移居紐西蘭展開新生活。她曾表示改回原名江麗娜是希望尋回自己、走出迷惘（IG@leilakong1205）

去年2月亦曾於當地參加Hyrox體能挑戰。