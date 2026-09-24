三代同糖｜吳若希懶理被批演技浮誇聲線嘈吵：冇辦法啦大家習慣吓

無綫處境劇《愛·回家之三代同糖》播映以來備受關注，惟近期收視出現告急訊號。作為首度在處境劇擔正大旗的女主角，吳若希（Jinny）不幸成為網絡輿論的集中焦點。大批網民批評其演繹方式過分生硬與浮誇，更有不少聲音指她在鏡頭前的聲線過於嘈吵，令觀眾難以入局。

吳若希今日出席劇集宣傳活動。（吳子生攝）

今晚（24/9）吳若希出席劇集宣傳活動時接受《香港01》訪問，面對近期鋪天蓋地的負評與收視壓力，她大方表示：「我哋嘅收視已經升返咗嘛！所以都穩定返啦。因為我又冇特別擔心嘅一向以來，我覺得好多時我哋需要啲時間去Pick up啦，加上個劇情一開始我哋要鋪排一啲人物嘅前期，通常啲好嘢都係喺中間，最後就係甜品嘛，所以我哋慢慢步入中間主菜嗰度。」

面對近期鋪天蓋地的負評與收視壓力，吳若希大方表示：「我哋嘅收視已經升返咗嘛！所以都穩定返啦。」（吳子生攝）

面對網民批評其演繹生硬、聲線嘈吵，吳若希笑言無需特意辯解：「我又冇咩特別想平反，每個人都有佢哋嘅意見同建議啦。我覺得都做咗咁多年戲啦，有好嘅Comment、有唔好嘅Comment，都係聽囉。可能純粹係因為討厭我，所以覺得我個聲嘈呢！希望大家都繼續睇下我係咪依然咁乞人憎啦！」

面對網民批評其演繹生硬、聲線嘈吵，吳若希笑言無需特意辯解：「我覺得都做咗咁多年戲啦，有好嘅Comment、有唔好嘅Comment，都係聽囉。可能純粹係因為討厭我，所以覺得我個聲嘈呢！希望大家都繼續睇下我係咪依然咁乞人憎啦！」（吳子生攝）

提到過往態度較為火爆，今次面對負評反而顯得特別平靜，吳若希即笑指：「啱啱收工過來，個腦未轉得切！想同大家講我啱啱去年年底先拿咗一個亞洲區嘅諧星獎項，我覺得自己喺戲劇呢一方面未有質疑嘅。但係如果大家覺得我聲音嘈吵，可能係我個人嘅問題，咁冇辦法啦，可能要大家習慣吓或者忍一忍先，過一陣習慣咗會好啲。」

提到過往態度較為火爆，今次面對負評反而顯得特別平靜，吳若希即笑指：「啱啱收工過來，個腦未轉得切！」（吳子生攝）

至於高層珍姐有否特別安撫，吳若希透露團隊內部一致保持專業態度：「高層同車婉婉講，再同我哋講就係不需要理會太多，最緊要做好自己。其實不單止高層係咁講，甚至我哋監製、導演都係咁講，其實好多嘢不需要用言語去表達，反而係做落去，大家用行動來表示。」