Sica鄭重回應「舊愛」Stone戀黃淑蔓：畀啲空間人哋，最緊要開心

ViuTV全新劇集《地獄大狀》一眾演員包括強尼、何洛瑤（Sica）、米露迪、練美娟（娟姐）及Tsoul（田曜誠），昨日（24日）一同出席劇集宣傳活動並接受訪問。五人在現場大談拍攝期間的趣事與角色設定，互動默契十足，笑聲不斷。此外，最近陷入緋聞話題的Sica，更首次回應與前緋聞男友《試當真》校草冠軍林子峰（Stone）的關係，以及對方傳出與黃淑蔓拍拖一事。

ViuTV全新劇集《地獄大狀》一眾演員包括強尼、何洛瑤（Sica）、米露迪、練美娟（娟姐）及Tsoul（田曜誠），一同出席劇集宣傳活動。（陳釗 攝）

強尼化身「戰神」造型威猛 娟姐獨佔Jeffrey

強尼劇中叫「戰神」，聽名字已覺得非常威猛。他受訪時，透露自己的角色造型相當有戰鬥感，不僅留有長髮和身披戰袍，更有「紅面」及「關公」般的正氣感覺。而練美娟在劇中的對手戲幾乎清一色都是魏浚笙（Jeffrey）。她暗喜說：「我戲入面只係對住Jeffrey咋。（仲唔夠呀？）可能你哋見得少，我習慣咗囉。」當被問到兩人可有激烈戲份時？練美娟笑稱：「佢係part-time boyfriend啦，我哋會獨處一室，但唔透露住，我哋真係拍咗好幾個Version，我唔知道最後導演選擇擺邊個Version出嚟，拭目以待。（有高難度動作嘅？）內心戲都好強㗎。（咁動作戲呢？）心靈交流同情感價值係滿滿嘅。」

強尼劇中叫「戰神」，名字非常威猛。（大會圖片）

練美娟在劇中的對手戲幾乎清一色都是魏浚笙（Jeffrey）。（大會圖片）

至於Tsoul劇中叫「Bartender」，他透露這個地獄酒吧主要服務「路過」的靈魂，向他們提供各式特別調配的「飲料」。米露迪則在劇中飾演杜燕歌的媳婦，她大讚這位「老爺」戲內戲外都非常好人，對後輩十分照顧。

Tsoul劇中叫「Bartender」，他透露這個地獄酒吧主要服務「路過」的靈魂。（大會圖片）

米露迪劇中飾演杜燕歌的媳婦，她大讚這位「老爺」戲內戲外都非常好人，對後輩十分照顧。（大會圖片）

Sica鄭重回應「舊愛」Stone撻著黃淑蔓

而Sica強調自己在新劇，展現了截然不同的一面。她表示：「我個角色特別勤奮、特別文靜、特別斯文！」更笑稱這才是她真實面貌，平時「嘈」的形象只是演戲的，希望大家看到她文靜的一面。

另外，談到最近被爆曾與試當真校草冠軍林子峰（Stone）拍拖？Sica表示要即時作出現場「鄭重回應」，她一臉正經表示：「我覺得過咗去嘅嘢，都冇乜必要再講或者回應啦！最緊要係當下，當下我哋做緊《地獄大狀》，希望大家可以收睇《地獄大狀》！」而當被追問是否知道男方最近與黃淑蔓傳出新戀情時，Sica再次「鄭重回應」：「別人嘅事唔談論、唔回應，畀啲空間人哋，最緊要開心。Let's go！」

被追問是否知道「緋聞舊愛」Stone最近與黃淑蔓傳出新戀情時，Sica再次「鄭重回應」：「別人嘅事唔談論、唔回應，畀啲空間人哋，最緊要開心。Let's go！」

黃淑蔓與Stone最近傳緋聞。（鄧穎琪攝）

眼見記者持續追問Sica有關「舊愛」的新緋聞，身旁的練美娟即幫手解圍：「我有留意，我就好八卦嘅！下次如果黃淑蔓或者Stone上嚟我節目《絲打圍爐》，我一定會問佢哋！」隨即引來起哄，現場更笑問Sica會否一起上節目？練美娟笑言：「佢排緊隊，有排未到佢。」Sica則大方回應：「我可以。」並表示自己現時生活得非常開心。