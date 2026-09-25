魏浚笙認6位數租半山豪宅自揭股票有斬獲　豪言賺千億建電影帝國

魏浚笙（Jeffrey）昨晚（24日）出席ViuTV新劇《地獄大狀》宣傳活動，現場吸引大批粉絲到場支持。早前有傳聞指他越住越貴，月租6位數字搬進半山豪宅。魏浚笙在接受訪問時大方承認，並表示對現時的生活環境感到十分滿意。

魏浚笙（Jeffrey）出席主演ViuTV新劇《地獄大狀》宣傳活動。（陳釗 攝）

認6位數租半山豪宅

記者恭喜他搬進新屋，魏浚笙笑言：「係租咗樓呀，好開心！可以有一個空間，自己休息得舒服啲，同埋我覺得成件事情係開心嘅。」當被問到租金是否如外界傳聞般6位數或更大數字時，他笑著說：「都寫晒出嚟啦。其實嗰度有大單位、有細單位，13（萬）只係一個數字。同埋好開心，最近投資方面都賺到啲錢，可以令自己住得舒服啲。（下次可以住130萬？）我都想啊，如果住得起嘅梗係住啦，人生在世最緊要享受。」

魏浚笙非常有投資心得。（陳釗 攝）

投資股票獲利 盼建電影帝國

魏浚笙承認最近在股票市場上有斬獲，至於下個目標會否買樓，他則坦言暫時未有打算，會先「睇定啲」，若遇到心儀物業，不妨可以試試，「我覺得人最緊要識得去理財，咩都要揸少少喺手，黃金又有、樓又有，股票都有，分散投資先係最安全嘅決定。」

近年魏浚笙接拍不少電影及廣告，成為新一代「吸金王」，有傳他現時出Job酬勞過百萬？對此，魏浚笙笑言：「如果真係咁樣嘅話，我已經買起幾間公司啦！所以你見我未買就知，呢個只不過係一個數字。」魏浚笙坦言想建立一個「電影帝國」：「投資拍電影需要好多唔同嘅資金，希望趁年輕儲多啲資金，努力為呢個社會做出貢獻！（目標億億聲？）我覺得要啊，直情一千億啊，聽到都開心！」

魏浚笙豪言想建電影帝國。（陳釗 攝）

至於感情生活，問及計劃何時會與女友「成家立室」時，魏浚笙坦言想成家立室很久，但這個並非單方面的決定，需要雙方共同配合：「我冇定得好實嘅目標，人生在世都唔知聽日發生咩事，最緊要係每一日都開心。」