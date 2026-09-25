英皇員工被盜用帳號訛稱賣演唱會飛　官方發聲明：依法追究

近年演唱會門票供不應求，不法分子遂將毒手伸向「內部訂購」！英皇娛樂（Emperor Entertainment Group）於昨日（2026年9月24日）發出嚴正聲明，指發現有不法分子利用釣魚程式，盜用英皇娛樂員工的社交帳戶及通訊軟件賬號，訛稱有內部門票可供購買，並誘騙歌迷將門票款項存入騙徒個人銀行戶口，英皇作出嚴正澄清。

英皇娛樂聲明全文：

嚴正聲明



近日，本公司發現有不法分子利用釣魚程式，盜用本公司員工社交帳戶及通訊軟件賬號，向有意購買演唱會內部門票人士發送虛假訊息，誘騙客戶將門票款項存入騙徒個人銀行戶口。此等行為屬詐騙，已嚴重損害本公司聲譽及客戶權益。



本公司鄭重聲明如下:



一、 本公司所有演唱會內部門票銷售，僅接受款項存入本公司官方公司銀行 戶口[帳戶名稱:Emperor Entertainment (HongKong)Limited 英皇娛樂(香港) 有限公司]，從未授權任何人士以個人戶口或其他非官方渠道收取款項。 本公司員工亦不會透過社交平台要求客戶將款項轉入個人帳戶。



二、 如對購票渠道、付款方式，或收到任何聲稱與本公司內部門票銷售有關 之訊息(包括透過社交平台發出之訊息)存有疑問，可以透過本公司官方公佈之聯絡方式核實。



三、 對於冒用本公司或本公司員工名義進行詐騙，本公司將依法追究相關人士之法律責任，並保留向警方報案及採取一切法律行動之權利。如已付款或懷疑受騙，請即向警方報案，並保留相關對話及轉帳紀錄，同時通 知本公司以便跟進。



本公司特此聲明，任何要求將款項轉入個人戶口等非本公司官方戶口之行為，均與本公司無關。敬請各位提高警覺，切勿輕信，以免蒙受金錢損失。



官方聯絡電話: 28354057

官方聯絡電郵地址: eegticketing@emperorgroup.com



英皇娛樂集團

2026 年 9 月 24 日

