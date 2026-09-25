林愷鈴爆床戰魏浚笙「30人圍觀」　杜燕歌首拍ViuTV劇︰氛圍唔同

ViuTV全新原創劇《地獄大狀》即將推出，一眾主演魏浚笙（Jeffrey）、林愷鈴（Ashley）、楊樂文（Lokman）以及杜燕歌等，昨晚（24日）現身鑽石山出席大型記者會，為新劇造勢，吸引大批市民和粉絲圍觀，場面熱鬧。劇中魏浚笙飾演「Part-time boyfriend」，與林愷鈴有親密浪漫戲份；Lokman則突破演出威嚴「閻羅王」。此外，首度參演ViuTV劇集的杜燕歌亦分享了拍攝感受。

左起：魏浚笙（Jeffrey）、林愷鈴（Ashley）、杜燕歌及楊樂文（Lokman）出席主演ViuTV原創劇《地獄大狀》記者會。（陳釗 攝）

ViuTV原創劇《地獄大狀》台前幕後大合照。（陳釗 攝）

魏浚笙林愷鈴爆床戲「有30人圍觀」 經理人女友現場監工

在記者會台上，魏浚笙透露與林愷鈴劇中有不少親熱鏡頭，即時引來台下女粉絲陣陣尖叫。談及粉絲的激烈反應，魏浚笙受訪時搞笑表示：「係唔尋常嘅，通常親熱嘅時候都係兩個人嘅空間，當有叫聲嘅時候，我哋都有啲驚嚇，希望大家喜歡我哋嗰個浪漫嘅情節。」林愷鈴則補充笑言：「嗰兩個人嘅空間，演嘅時候其實係有三十個人嘅。雖然畫面上看似好親密，但床上面其實有燈光、攝影師，所以感覺都幾搞笑。」

林愷鈴和魏浚笙劇中有親密戲。（陳釗 攝）

談到剪輯出的預告片中，兩人的親密戲時間不短。林愷鈴直言：「有啲耐。」魏浚笙則補充透露：「分零兩分鐘吧！最緊要係大家都好專業咁去呈現啫，今次我接到呢個角色其實好開心，可以突破到我自己唔同嘅底線。」他表示拍親密戲時身兼經理人的女朋友也在場，並研究他演得投不投入，最重要出來的時候有浪漫的感覺。

問到林愷鈴面對對方女友在場看著，拍起來有沒有緊張？她直言完全不會：「因為嗰陣我哋都好熟，反而仲有種安心嘅感覺。同埋Jeffrey其實係一隻小電兔嚟嘅，佢有一啲好開心嘅moment，經理人喺度就乖了。」

Lokman劇中演新派「閻羅王」。（陳釗 攝）

Lokman演新派「閻羅王」

至於劇中飾演「閻羅王」的Lokman，笑指這個角色沒有親熱戲，但與前輩杜燕歌的互動非常好玩。而杜燕歌也大讚這位後輩又靚仔，又醒目，又能演出「閻羅王」那種威嚴，「無得頂啊！」問到杜燕歌可有順便向Lokman請教跳舞？他笑言：「冇啊，太熱跳唔到啊。因為拍地府嗰度真係好熱，又圍晒黑布同放煙，唔可以開冷氣同風扇，係咁焗住，下一次啦！只要我筋骨可以嘅話，咩舞都可以學。」

組合新鮮。（陳釗 攝）

而Lokman對自己飾演的新派「閻羅王」也有信心，他表示：「我相信依家觀眾嘅接受程度好高，雖然呢個角色戲份唔係好多，但佢係一個重要嘅媒介，因為有佢其他角色先有成長同改變。」問到相比魏浚笙豔福無邊，他劇中身邊全是男人。Lokman笑言看到魏浚笙和林愷鈴受訪時不斷被傳媒追問親密戲，就不會羨慕了，「你會幻想到佢演戲嘅時候，就已經諗到今日要畀人問，所以唔羨慕。」魏浚笙聞言即感嘆：「兄弟你完全Get到我嘅辛酸啊！」

林愷鈴拍MV竟「棄Jeffrey選Lokman」？

而有趣的是，劇集拍攝後，林愷鈴竟邀請了Lokman擔任其新歌MV男主角，而非劇中「CP」魏浚笙。林愷鈴解釋：「個MV係想跳脫啲，咁啱拍完呢套劇就見到Lokman佢funny一面，所以好想搵佢拍MV。」問到魏浚笙會否因而感到不開心，他大方笑言：「拍MV嚟講，我都有搵其他女仔啊，最緊要係個MV順利嘛。」

杜燕歌首拍ViuTV劇，感覺好開心。（陳釗 攝）

杜燕歌首拍ViuTV劇︰氛圍唔同

另外，今次是杜燕歌首次參與ViuTV劇集製作，劇中角色穿梭陽間與陰間，非常好玩。他表示今次吸引他接拍原因，除了班底優秀、劇本吸引外，還有就是支持細姪女林愷鈴。問到首次拍ViuTV劇集，感覺與TVB有何不同？杜燕歌坦言：「感覺呢，其實拍戲都係一樣㗎啫，只不過個氛圍唔同，大家慢慢建立嗰種友情係非常難得。」