古巨基出動御用班底為肌肉萎縮症fans圓夢　承諾請睇騷惹忠粉爆喊

由余香凝（Jennifer）、練美娟（娟姐）、沈殷怡（Shirley）、岑樂怡（阿妹）及吳啟洋（Phoebus）主持的ViuTV節目《沿路幫緊你》日前開播，首集委託人斌琳希望兩位主持Jennifer及阿妹能協助其好友Fish完成跳舞心願。

由余香凝（Jennifer）、練美娟（娟姐）、沈殷怡（Shirley）、岑樂怡（阿妹）及吳啟洋（Phoebus）主持的ViuTV節目《沿路幫緊你》日前開播，首集委託人斌琳希望兩位主持Jennifer及阿妹能協助其好友Fish完成跳舞心願。

患有肌肉萎縮症的Fish及斌琳需以輪椅代步，二人因病況相近而成為好友。斌琳透露Fish一直熱愛K-pop文化，希望能到韓國跳舞，無奈身體狀況不容許，遂決定委託節目組幫好友圓夢。由於Fish的身體限制，Jennifer與阿妹商討後決定以定格動畫（Stop Motion）的方式呈現舞蹈畫面，助Fish踏上其專屬舞台。

Fish一直熱愛K-pop文化，希望能到韓國跳舞，無奈身體狀況不容許，好友斌琳遂決定委託節目組幫好友圓夢。

由於Fish的身體限制，Jennifer與阿妹商討後決定以定格動畫（Stop Motion）的方式呈現舞蹈畫面，助Fish踏上其專屬舞台。

節目組得知Fish自小的偶像是古巨基，遂暗中邀請古sir擔任神秘嘉賓，給Fish一個驚喜。當節目組提出邀請後，古sir不但一口答應現身，更主動提出出動其御用班底幫忙，「節目組同我講想我出席放映會俾個驚喜阿Fish，但我覺得跳舞仲需要有服裝，不如就搵我嘅好朋友一齊幫阿Fish做一個舞台造型。」古sir口中的好友，正是曾為無數天王巨星打造舞台戰衣的著名服裝設計師陳華國（Kenneth）。Kenneth得悉情況後，認為十分有意義，遂毫不猶豫答應幫忙，與古sir一起為Fish設計舞台服。除了服裝設計，基仔更出動自己用化妝師、髮型師及排舞老師，以演唱會幕後陣容為Fish打造舞台造型及指導動作。至於放映場地，古sir更親自為節目組安排了迷你電影院為Fish放映。

節目組得知Fish自小的偶像是古巨基，遂暗中邀請古sir擔任神秘嘉賓，給Fish一個驚喜。當節目組提出邀請後，古sir不但一口答應現身，更主動提出出動其御用班底幫忙，包括服裝設計師、化妝師、髮型師及排舞師。

古Sir「節目組同我講想我出席放映會俾個驚喜阿Fish，但我覺得跳舞仲需要有服裝，不如就搵我嘅好朋友一齊幫阿Fish做一個舞台造型。」古sir口中的好友，正是曾為無數天王巨星打造舞台戰衣的著名服裝設計師陳華國（Kenneth）。

放映會當晚，古sir偷偷潛入放映室，準備給Fish一個大驚喜。播完影片後，古sir突然現身，Fish激動得當場哭了出來，基仔即上前安慰：「It's okay, it's okay.」隨後，當 Jennifer拿出Fish小時候親手畫的「演唱會門票」給基仔簽名時，基仔十分感動，並即場向Fish承諾：「我唔知幾時再開演唱會，但我請你睇！一定！」最後更送上擁抱。

放映會當晚，古sir偷偷潛入放映室，準備給Fish一個大驚喜。播完影片後，古sir突然現身，Fish激動得當場哭了出來，基仔即上前安慰：「It's okay, it's okay.」

Jennifer拿出Fish小時候親手畫的「演唱會門票」給基仔簽名時，基仔十分感動，並即場向Fish承諾：「我唔知幾時再開演唱會，但我請你睇！一定！」最後更送上擁抱。

事後Fish於社交平台出post，她依然興奮，「我以為古Sir只係黎見一吓面就完 但完全唔係！古Sir仲搵埋自己嘅團體 (化妝師、髮型師、演唱會服裝設計師、排舞師) 去一齊幫我圓夢 我知道個吓真係超級震驚 冇諗過佢係背後做咗咁多野！⋯⋯ 我拍stop motion個日 原來古Sir都不斷有向監製問我嘅情況 真係好sweet呀⋯⋯ 就算我追韓星都好 佢仍然係我心目中嘅初心 希望佢感受到我嘅心意」。

事後Fish於社交平台出post，她依然興奮，「我以為古Sir只係黎見一吓面就完 但完全唔係！古Sir仲搵埋自己嘅團體 (化妝師、髮型師、演唱會服裝設計師、排舞師) 去一齊幫我圓夢 我知道個吓真係超級震驚 冇諗過佢係背後做咗咁多野！」。

不少網民睇完節目後紛紛大讚古sir，「古sir真係一個好有心，熱誠，同埋好溫暖同好有愛嘅人」、「其實佢肯到一到都已經好好，估唔到仲喺背後為你做咁多嘢，堅有心」。

不少網民睇完節目後紛紛大讚古sir。