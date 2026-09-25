樊亦敏化身嫦娥拍中秋宣傳片 　「自己垃圾自己帶走」吸百萬Views

TVB早前為中秋節打造全新宣傳片，特別找來《愛·回家之開心速遞》人氣角色「三太」樊亦敏（Amy）擔綱演出。宣傳片一經推出即引發全城熱議，上架短短一日已突破100萬觀看次數，其中片中一句「自己垃圾自己帶走」更成為最新網絡金句，洗版各大社交平台！

樊亦敏化身嫦娥拍TVB中秋宣傳片。（截圖）

突入鬧交情侶場面爆笑 網民大讚：AI做唔到

宣傳片中，樊亦敏先後換上多個造型，其中一幕講述一對情侶在街上大鬧，女朋友氣憤地大罵男朋友是「垃圾」後轉身離去。此時化身嫦娥的樊亦敏突然「飄」出，一臉調皮地對男方大喊：「自己垃圾自己帶走！」生動鬼馬的演繹令大批網民笑爆肚，紛紛留言狂讚：「睇一次笑一次」、「跳跳扎好有童真」、「呢啲先係香港Style，AI做唔到的！」

「自己垃圾自己帶走」金句洗版狂吸百萬Views。（截圖）

十分搞笑！（截圖）

親自回應感謝幕後團隊 提醒市民公德心

對於宣傳片爆紅，樊亦敏亦有在社交平台親自回應，感謝觀眾及幕後團隊的支持：「多謝大家，我都覺得呢個宣傳片好得意！我自己同身邊嘅朋友們都好鍾意，多謝台前幕後的工作人員及創作的幕後功臣。」她亦不忘展現搞笑本色，再次幽默提醒市民歡度佳節時要注重公德，記得「自己垃圾自己帶走」。

好有心機！（截圖）