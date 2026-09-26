TVB老戲骨與妻子同屋分房　買餸煮飯40年享受單身無意覓另一半

現年77歲的資深藝員羅樂林日前接受無綫節目《流行都市》訪問，大談在處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「大龍生」龍敢威多年的感悟，並暢談演藝生涯、家庭觀念及近年的單身生活狀態。



羅樂林在節目中提到，《愛·回家》拍足多年，自己與劇組同事日夜相處，感情深厚如同家人。（截圖）

自爆未想過退休：我覺得到我無分量退休

羅樂林在節目中提到，《愛·回家》拍足多年，自己與劇組同事日夜相處，感情深厚如同家人。入行數十載的他，坦言十分感恩公司多年來給予工作機會，讓自己有穩定收入照顧家庭。被問到會否打算退休享受人生時，羅樂林態度謙虛，直言從未考慮過退休：「我覺得到我無分量退休。」 他強調只要身體許可、公司繼續邀請，自己一定會堅持做好每個角色。

他強調只要身體許可、公司繼續邀請，自己一定會堅持做好每個角色。（截圖）

享受單身生活 堅持親自買餸煮飯40年

羅樂林回憶道，這習慣由女兒小時候已經開始，至今已持續了四十年。即使平時拍劇工作繁重、時間緊迫，只要家人有需要，他都寧願抽空跑去九龍城街市買餸。他笑言如果自己不下廚，家人便只能買外賣飯盒解決，因此只要有時間就必定親自下廚。即使家中設有外傭，他依然樂於擔任一家之「煮」。曾經有過兩段婚姻的羅樂林曾在訪問中提及與妻子陳寶儀沒有離婚，而是採取同屋分房的「分居」生活模式，依然視對方為家人。即使經歷婚姻變化、現時享受單身生活，沒有再找另一半的打算。

羅苡之是女拔舊生，陳寶儀當年對女兒的教育幾嚴格。(羅苡之IG圖片)

羅樂林的生日派對上，前妻陳寶儀亦有現身為他慶祝。（網上圖片）

羅樂林現時享受單身生活。（截圖）

重提「24小時死5次」紀錄 寄語年輕人腳踏實地

回顧過往的經典演藝經歷，羅樂林曾因在24小時內播出的多部劇集中連續「死亡」而登上國際新聞。他在節目中重提此事，笑言這是一段非常奇妙的人生歷程，當時完全沒想到會引起全城乃至海外網絡的熱烈討論。談及現時演藝圈與以往的不同，羅樂林表示時代在變，甚至迎來AI時代，但他寄語年輕演員，入行最重要是腳踏實地、保持堅持，珍惜每一次演出機會。