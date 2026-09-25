關之琳喜迎64歲生日　無懼強光照面零瑕疵　粉碎面部僵硬傳聞

有「香江第一美人」之稱的關之琳於9月24日喜迎64歲生日。保養有術的她，日前在社交平台Instagram上載限時動態及最新帖文，分享與家中兩隻愛犬溫馨慶生的美照。相中見她無懼360度燈光直照面部，肌膚依然白皙緊緻、自帶光澤，超勁凍齡狀態再度驚豔大批網民。

無懼強光照面！（IG截圖）

無懼強光照面！（IG截圖）

無懼強光照面！（IG截圖）

無懼燈光直射展零瑕疵美肌 抱愛犬吹蠟燭畫面溫馨

雖然她用燈光無死角直接照射在她臉上，極易暴露皮膚瑕疵，但關之琳的膚質依然維持極佳狀態，不但平滑緊緻，而且散發自然光澤，完全看不出歲月痕跡。另外，她亦曬出抱著家中兩隻愛犬的合照。相中她笑容燦爛，陪伴在兩隻愛犬身旁吹蠟燭，畫面相當溫馨。她同時上載了收到的滿屋鮮花和精品禮物，並開心寫下：「今天吹蠟燭」、「Thank you」，可見生日心情極佳。

狀態極好！（IG截圖）

狀態極好！（IG截圖）

分享與家中兩隻愛犬溫馨慶生的美照！（IG/@rosamundkwan）

人緣極好獲富豪好友暖壽 狀態十年如一日

關之琳雖然已正式踏入64歲，但身材與皮膚均維持得極好。在零修飾的燈光照射下，其臉部皮膚平滑緊緻、光彩照人，完全不見歲月痕跡。人緣甚廣的關之琳在生日日前夕，又獲多位圈中及商界好友陸續預祝生日。日前「溥儀眼鏡」創辦人邱子傑（Jeffery）亦特別為她安排慶生餐會，並準備了印有其Q版公仔的精美蛋糕。關之琳近年雖然已淡出幕前，但生活非常充實，保養得宜的她每次現身都能成為全場焦點。

貼心送上專屬蛋糕祝壽。（IG＠jefferyyau）