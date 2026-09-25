富家千金告別妹妹仔形象騷好身材　剛迎20歲生日：如花般綻放

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）不經不覺已經大個女！9月22日迎來20歲生日的她，目前正身處美國紐約大學（NYU）展開大二留學生活。昨日（24日）她在社交平台大晒多張慶生靚相，不但告別昔日青澀妹妹仔形象，更以少有的性感打扮示人，散發出陣陣初熟少女味！

出身富裕家庭。（IG@chantelyiu）

豪宅內貌曝光。（網上照片）

吊帶短裙派福利 擺出自信姿態騷好身材

從Chantel分享的照片可見，她去到一間裝潢高級的餐廳享用生日大餐。其中一組相片，她穿上一襲淺粉紅色吊帶短裙，在充滿格調的木製長樓梯上以高角度俯拍，盡顯白滑肌膚與曼妙身段。隨後，她單手捧住精緻的迷你生日蛋糕，另一隻手輕輕放在頭上，對著鏡頭擺出迷人Pose，微微展露好身材，完美演繹初長成的迷人魅力。

友人為姚焯菲慶生。（IG@chantelyiu）

高角度拍攝。（IG@chantelyiu）

吊帶裙展現好身材。（IG@chantelyiu）

狂收鮮花蛋糕 展現青春氣息

除了性感的粉紅戰衣，Chantel亦換上另一套粉藍色露肩裝慶祝。相中的她被大束紅玫瑰包圍，手上捧著一個以鮮花裝飾的大蛋糕，並對著鏡頭嘟嘴賣萌，既有小女人的嫵媚，又不失青春可愛的氣息。她在貼文中寫下感言：「let the twenties begin & bloom 🪷」，寓意20歲的人生如花般綻放。

好多鮮花。（IG@chantelyiu）

蛋糕都係花。（IG@chantelyiu）

姚焯菲在貼文中寫下感言：「let the twenties begin & bloom 🪷」，寓意20歲的人生如花般綻放。（IG@chantelyiu）

率直回應搭的士爭議 懶理批評享受留學生活

其實兼顧學業與演藝事業的Chantel，早前才因為分享紐約留學日常而捲入是非。姚焯菲（Chantel）的爸爸名叫姚輝文（Raman），是一位背景雄厚、高學歷的商界精英。身為富家千金的Chantel早前不經意透露因路程遙遠而乘搭的士（Uber）返學，被部分網民狙擊批評她浪費金錢兼「離地」，認為紐約地鐵四通八達，大可乘搭地鐵或騎共享單車。

不過Chantel當時率直回覆：「genuinely just too lazy to walk」，直認自己純粹懶行路，亦有不少粉絲力撐她有能力負擔車資便無須苛責。如今Chantel懶理網上的紛紛擾擾，以最佳狀態迎接2字頭的新階段，用靚相證明自己正好好享受美好的校園與青春時光。

大曬漫步紐約街頭的美照。（IG@chantelyiu）

自爆搭Uber返學。（IG@chantelyiu）