死有對証線上看16-20劇情丨演員陣容+8大單元關係圖丨霸凌案

TVB《死有對証》是由黃偉聲為監製，麥世龍、馬焱為編審，由陳曉華、馬貫東、阮浩棕、韋家雄及吳若希等人領銜主演的一套以時裝懸疑為題材的電視劇。《死有對証》幾時播？自2026年9月7日起，逢星期一至五晚上8點30分播映。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透、演員介紹、8大單元及其關係圖。



《死有對証》故事大綱

新進法醫程芷昕（陳曉華 飾）因受林琛（韋家雄 飾）影響而投身此行，起初卻未能獲得這位前輩的重用。林琛與重案組高級督察前妻高淑嫻（王綺琴 飾）向來不和，直到女兒林雪蕾出走，兩人的關係才出現轉機。芷昕靠著對工作的執著打動林琛，並與警員高俊（馬貫東 飾）建立默契，三人攜手屢破奇案。與此同時，芷昕的閨密單佩嘉（吳若希 飾）失戀再失業，在人生低谷期轉戰新聞界，與資深記者詹柏宇（阮浩棕 飾）從針鋒相對，到磨合出深厚的情感。正當生活步入正軌，佩嘉卻意外身亡，這讓芷昕下定決心撥開重重迷霧，用刀筆還原好友死亡的真相。

《死有對証》8大單元

《死有對証》8大單元 人肉三餸飯 Deep V 壽衣 消失的殺手 社團話事人死亡案 不倫浮屍案 富二代殺妻案 富豪猝死事件 霸凌案

《死有對証》8大單元關係圖

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《死有對証》第16-20集劇情

《死有對証》第十六集 (09/28)

美寧想與帥氣富有的龐米高合夥投資瑜伽中心，然而高俊認為米高有不良企圖，最終與美寧不歡而散。心懷不軌的米高趁虛而入，更借醉向美寧表白……雪蕾自碧芝案後一直逃避上學，導致她與淑嫻的關係惡化，淑嫻只好吩咐林琛照顧及開解雪蕾。

殮房收到疑似死亡恐嚇的外賣炸雞盒，芷昕經林琛提點，才想起曾有死者家屬上門鬧事。當芷昕與佩嘉下班回家時，竟再遭高空投擲花盆襲擊，高俊認為兇徒應是針對芷昕而來。與此同時，記者柏宇追查難民租借外賣員帳號打黑工的內幕，竟恰巧撞見涉案的外賣員……

《死有對証》第十七集 (09/29)

柏宇將被追蹤的外賣員下落告知高俊。隨後高俊等人展開追捕，卻在過程中發生意外，外賣員墮樓身亡。高俊查知外賣員是受死者家屬指使，死者家屬承認意圖恐嚇芷昕，卻否認高空擲物。另一邊廂，佩嘉下班時遭到持刀者襲擊，危急之際，柏宇因救佩嘉而受傷，令佩嘉對柏宇心動……

美寧與米高合作頂讓瑜伽中心，某日，芷昕撞破美寧與米高偷情，但念及高俊將要升職面試，她無奈選擇替美寧隱瞞。高俊打算升職後向美寧求婚，知悉真相的芷昕既內疚又心酸。不久後美寧的瑜伽中心發生事故，警方重案組接報到場……

《死有對証》第十八集 (09/30)

米高傷重不治，警方查知美寧昏迷前曾牽涉銀行貸款詐騙案，遂懷疑美寧與米高因財失義而動殺機。然而高俊相信美寧不會殺人，還拜託負責驗屍的芷昕幫忙尋找線索，令芷昕內心糾結萬分。佩嘉看不過眼想向高俊道出美寧的真面目，卻被芷昕阻止，佩嘉察覺到芷昕對高俊特別在意。

芷昕覺得米高死因有可疑，於是跟林琛到案發現場調查後有新進展……柏宇得到線索，懷疑米高曾與馬來西亞名媛美娜有瓜葛，他追查下拍到重要證據，卻因被發現而陷入險境……

《死有對証》第十九集 (10/01)

佩嘉發現柏宇失去音信，向高俊求助……某人承認與米高一同詐騙銀行貸款，及後引米高到瑜伽中心……美寧面對貸款的壓力，頓時心中鬱結難舒。芷昕得知高俊要出售物業幫助美寧度過難關，內心十分糾結，卻還是不忍說出美寧背叛高俊之事。豈料，心虛的美寧察覺芷昕對高俊份外關心，竟警告芷昕不要多管閒事。

柏宇收到護老院來電，隨即帶同佩嘉前往探望母親馮瑜，高俊意外發現美寧的秘密後，毅然向她提出分手。惱羞成怒的美寧以為芷昕有心搞破壞，憤而掌摑芷昕，此時高俊挺身而出……

《死有對証》第二十集 (10/02)

警方重案組調查一宗老千劫殺貴婦的案件；芷昕到埋屍地點展開初步檢驗時，卻不小心沾上屍體嘔吐物，隨即出現中毒反應，幸無大礙。柏宇的母親馮瑜覆診後得知癌症有惡化趨勢，但仍不肯接受化療；為此，柏宇感謝佩嘉替馮瑜預約名醫，而心存感激的馮瑜更視佩嘉為未來媳婦。芷昕得悉林琛要填寫其評核報告，內心忐忑的她卻擔心林琛要趕走她……

林琛找淑嫻商量雪蕾升學一事，但作為重案組督察的淑嫻為公事苦惱，根本無暇兼顧。林琛先前於埋屍現場發現的鞋，經化驗後證實染有血跡但不屬於劫殺貴婦案的死者。察覺事有蹊蹺的他及後回現場挖掘，竟掘出一副白骨……

《死有對証》第11-15集劇情

死有對証-單元六 不倫浮屍案 人物關係圖

死有對証-單元六 不倫浮屍案 人物關係圖

《死有對証》第十一集 (09/21) - 不倫浮屍案

為了查明真相，芷昕登門探望鎰康的母親，意外得悉鎰康曾患有血癌，且接受過骨髓移植……芷昕與高俊趕往阻止家屬將命案死者詩培的遺體火化，並要求林琛再次解剖。他們務求檢驗胎兒的DNA，勢要以證實鎰康和胎兒有沒有親子關係……

另一邊廂，記者佩嘉查知一事，隨即聯同芷昕使計引蛇出洞，在兩人巧妙的配合下，終揭露詩培真正的秘密情人。柏宇不聽勸告，堅持要佩嘉一同追蹤某女星醜聞。但事成後卻被上司丹妮勒令刪除偷拍片段，令心高氣傲的柏宇受挫……

《死有對証》第十二集 (09/22)

行山徑下方發現一具無名骸骨，其後警方公佈骸骨的AI重塑面貌，驚覺竟與失蹤數年的「鮑魚大王」老王相似，隨即引爆城中輿論。為了盡早承繼遺產，富家三兄妹竟然爭相與骸骨相認；但經化驗證實骸骨DNA並非老王，鬧劇隨即平息。事後，芷昕可憐骸骨無人過問，毅然回行山徑覓線索卻迷路，幸得高俊相助才安全脫險；然而高俊卻不解芷昕對尋找骸骨身份的執着……

直至某天，鮑魚酒家闖入一名流浪漢，眾人驚愕地發現他居然是失蹤的老王。另一邊廂，記者柏宇、佩嘉追蹤富豪一家爭產事件，在深入調查時得知老王回來後即辭退老員工，更發現他更打算變賣家業……

單元七「富豪猝死事件」人物關係圖

《死有對証》第十三集 (09/23)

富豪一家相認不足一星期，老王就被發現溺斃於豪宅泳池。接手案件後，芷昕驗屍後認為老王的死因有可疑，除了發現其胸口呈不明傷痕外，更驗出死者體內含高濃度嗎啡。林琛看出老王有懷疑整容痕跡，促使警方深入調查。

佩嘉為了獨家報道，竟然不惜以美人計接近重案組警員志傑，趁機套料後她再指引柏宇趕往調查，從而得知老王真正身份。與此同時高俊前往豪宅搜查證物，在抽絲剝繭的追查下，最終揭露案件另有內情……

《死有對証》第十四集 (09/24)

近日城中發生幾宗少女自殺案，死者都在遺書留下「我要成為葬禮的天使」的詭異字句，淑嫻等人隨即着手調查。碧芝認定雪蕾向老師舉報她吸食電子煙，於是聯群結黨欺凌雪蕾；忍無可忍的雪蕾憤然掌摑碧芝，結果被訓導主任要求見家長。然而，趕到學校的淑嫻不但沒有諒解雪蕾的處境，反而與她起衝突，令倍感委屈的雪蕾氣結跑走。

高俊替志傑抱不平，出言揶揄佩嘉將志傑當作觀音兵，作為閨密的芷昕大感不忿，在情急之下說出遇見美寧與一男子舉止親暱之事。高俊發現雪蕾也曾登入「葬天使」自殺網，心知不妙的他與淑嫻趕往學校，這時一名女學生突然墮樓……

【死有對証】單元八「霸凌案」人物關係圖

《死有對証》第十五集 (09/25)

碧芝墮樓身亡，淑嫻走上天台調查時，竟見披頭散髮的雪蕾在現場。原來雪蕾約了碧芝見面，期間二人更發生爭執……雪蕾成墮樓案嫌疑人，淑嫻小隊和林琛分別要避嫌而不能參與調查。

為了查出真相，高俊到學校探聽消息被拒，卻意外撞見裝扮成學生的記者。高俊要求和柏宇、佩嘉合作，協議共享資訊。芷昕解剖後，雖然確認碧芝死於墮樓，卻發現她的口腔和手上有異樣……感情面臨危機的高俊遇見一男子開着名車接載美寧。

《死有對証》第6-10集劇情

《死有對証》第六集 (09/14) - 社團話事人死亡案

一名妙齡女子遇車禍身亡，經林琛解剖後揭女子曾服食毒品。高級督察淑嫻查出女子生前從事援交工作，強烈懷疑暴龍以毒品操控妓女，隨即派下屬高俊和歐志傑放蛇調查。另一邊廂，記者佩嘉要調查某校董光顧援交少女的事件，也與芷昕前來酒吧。期間，佩嘉被暴龍的手下糾纏，面對危險，芷昕情急下暴露了高俊身分……

事後，囂張的暴龍於高俊的女友施美寧面前調侃他；為了平息女友的不安，高俊安撫美寧，並承諾爭取晉升。林琛見芷昕偷偷留在殮房工作，答應讓她跟隨入解剖室學習。未幾，高俊隨隊追捕暴龍，豈料暴龍其後死於後巷……

死有對証-單元四 社團話事人死亡案 人物關係圖

《死有對証》第七集 (09/15)

林琛前往案發現場調查時遇到交通意外，唯有命芷昕處理暴龍的初步驗屍工作，此舉令負責帶隊的淑嫻為此案擔心不已。另一邊廂，高俊暫被列為嫌疑人，需放假接受調查。隨着案情發展，林琛將暴龍的解剖工作也交給芷昕負責。為了盡早洗脫嫌疑，高俊為打探案件發展，請芷昕吃飯；但芷昕緊守操守，沒透露半句細節，令無計可施的高俊着急萬分。

記者柏宇拍攝了暴龍橫死的畫面，並不斷大造文章針對高俊；這種行徑令佩嘉不齒柏宇所作所為。為了尋找破案的突破口，文琪陪同芷昕回案發現場調查，在仔細勘探期間，芷昕有新思緒……大膽的芷昕更與佩嘉到暴龍的酒吧，要尋找關鍵證物……

《死有對証》第八集 (09/16)

芷昕重遇前男友湯皓揚，面對皓揚向她示好，閨密佩嘉鼓勵芷昕再續前緣。另林琛獲女兒林雪蕾的學校主任約見，震驚地得知雪蕾被搜出避孕藥。然而在雪蕾解釋後，林琛不以為意，卻不知實情是雪蕾遭同學蘇碧芝霸凌……

一女子被發現伏屍在高尚住宅，經檢驗後芷昕初步認定死因有可疑。隨後，高俊查知死者的丈夫郭耀慶曾涉家暴，故強烈懷疑他與命案有關。面對警方的追查，耀慶委託知名大律師跟進；高俊覺得耀慶在演戲，但缺乏實質證據，令調查陷入膠着。當芷昕甜絲絲地跟皓揚約會時，竟然意外透露了自己負責高尚住宅女子命案。

死有對証-單元五 社團話事人死亡案 人物關係圖

死有對証-單元五 社團話事人死亡案 人物關係圖

《死有對証》第九集 (09/17)

在林琛的指導下芷昕順利完成解剖工作，並確認死者因同時服用抗凝血藥物及抗抑鬱藥，導致腦中風死亡。另一邊廂，高俊來到耀慶的公司，調查他與亡妻生前的關係，卻意外發現皓揚與耀慶，以及負責此案的大律師有連繫。高俊擔心皓揚接近芷昕是為了獲取案中細節，故致電提醒她要多加防範。對此，起初芷昕半信半疑；剛好皓揚來到殮房送外賣給她時，芷昕敏銳地察覺有古怪……

隨着警方掌握初步證據，隨即指控耀慶蓄意令死者誤服兩種藥物，並正式拘捕他歸案。此時芷昕卻找到了新的線索，但也令她不禁對堅守法醫的信念有所動搖……

《死有對証》第十集 (09/18)

佩嘉藉高尚住宅女子命案的新聞稿製造了城中熱話，出色的表現獲得上司文丹妮的肯定。另一邊廂，美寧的母親孫秀麗覺得高俊沒能力為美寧帶來幸福，於是對高俊表達不滿；高俊感到無奈，但仍想令美寧抱有信心。未幾，駭人命案再次發生，海上突然出現一具浮屍，經重案組確認死者是女護士詩培。

芷昕解剖後判斷死者因利器刺傷致死，更令人惋惜的是，她發現其生前更懷有身孕，釀成一屍兩命的悲劇。為了緝兇，警方從行車記錄儀發現一可疑男子曾闖進死者住所，經過追查，及後確認是死者的繼父。然而繼父矢口否認殺人，此時芷昕的舊同事鎰康到警署自首，承認與案有關，這突如其來的變故令芷昕難以置信……

《死有對証》第1-5集劇情

《死有對証》第一集 (09/07) - 人肉三餸飯

清晨時分，有流浪漢於垃圾站內驚見疑似人肉屍塊。患有強迫症且為人心直口快的新任女法醫程芷昕，第一天上班便奉命趕赴現場搜索其餘人體組織，並在過程中與重案組警員高俊結下不解之緣。事後，滿腔熱誠的芷昕原想參與檢驗骸骨的工作，卻遭上司林琛投閒置散，無緣接觸核心調查。

其後，同僚法醫方文琪為歡迎芷昕加入殮房團隊，特意請客並從芷昕推薦的「佳權飯店」叫來外賣；豈料，林琛竟從中發現了與碎屍案相關的關鍵線索。同時，高俊亦正着手調查此案，所有追查線索竟不約而同地皆指向「佳權」。得知這驚人發展後，芷昕的閨密單佩嘉因早前曾吃過該飯店的飯菜而大感不安。

死有對証-單元一人肉三餸飯 人物關係圖

死有對証-單元一人肉三餸飯 人物關係圖

《死有對証》第二集 (09/08)- 人肉三餸飯

高俊等重案組警員隨即趕到「佳權飯店」展開調查，經搜證後確認店內為案發現場，而慘遭碎屍的遇害者正是老闆娘。港聞記者詹柏宇(阮浩棕)收到獨家消息，店內有人肉排骨？在店內工作的姪女阮碧鳳及姪兒阮濤接受盤問時，同稱對姑丈、姑母失蹤不知情。其後，港聞記者詹柏宇窮追不捨地追訪阮氏姊弟，剛好被芷昕撞見後上前解圍，她更善意地邀請二人到家中作客。期間，細心的芷昕察覺碧鳳手上有紅疹，本欲關心她，但神色慌張的兩姊弟卻匆匆離開。

案情隨後迎來突破性發展，重案組接獲線報，隨即在廢屋中發現佳權老闆的遺體及老闆娘原先下落不明的頭顱；從現場跡象推斷，老闆疑似畏罪輕生。然而，當上司林琛解剖屍體後，竟然有重大發現……

《死有對証》第二集 (09/08)- 人肉三餸飯 預告

《死有對証》第三集 (09/09)-Deep V 壽衣

當芷昕遇襲的危急之際，幸得高俊及時現身營救才得以脫險。其後，法醫科顧問醫生潘炳焱看出芷昕對工作的熱誠，遂主動勸說林琛給予對方機會。另一邊廂，佩嘉在街頭撞見男友出軌，怒不可遏下，她竟一氣之下拿了客戶交予她的名牌高跟鞋教訓男友，這場鬧劇被拍下後，此事在網絡上瘋傳。

工作方面，林琛仍不信任芷昕的能力，於是只着她負責應對家屬的工作。期間，有死者家屬拜託芷昕成全逝者的遺願，希望能讓她穿上低胸晚禮服出殯。然而，常規的解剖會在死者胸口留下疤痕，這令芷昕陷入兩難；為了讓死者不留遺憾，她最終只好硬着頭皮請林琛幫忙……

死有對証-單元二Deep V 壽衣 人物關係圖

死有對証-單元二Deep V 壽衣 人物關係圖

《死有對証》第四集 (09/10)-Deep V 壽衣

芷昕發現林琛為人雖然尖酸刻薄，卻甚尊重死者，甚至願花時間來達成家屬要求。最終在葬禮上，死者如願穿上晚禮服出殯。事後，當芷昕收到家屬的感謝短訊時，不禁回想起小時候因林琛啟發而立志當法醫的初衷，對上司大為改觀。

另一邊廂，失業的佩嘉面試新工作屢次碰壁，在走投無路之下，只能改當港聞記者。然而佩嘉第一天上班，就被前輩柏宇嫌棄，導致二人結怨，在職場上擦出不少火花。

不久後木工場發生命案，芷昕首次獲准跟隨林琛到案發現場工作，為此感到興奮不已。經過初步調查，重案組揭死者身分為多年前被下江湖追殺令的金牌殺手黑柴。由於死者的江湖背景極不尋常，警方循線索追查，強烈懷疑與社團頭目暴龍有關……

死有對証-單元三 消失的殺手 人物關係圖

死有對証-單元三 消失的殺手 人物關係圖

《死有對証》第五集 (09/11) - 消失的殺手

高俊從閉路電視查知暴龍手下生番、鯊膽曾於案發當晚進出木工場，隨即展開追捕卻被二人逃脫；行動期間，他更撞見追蹤此案的柏宇。身為記者的柏宇想報道工場命案，無奈消息被警方壓下來，令他大感氣憤。未幾，社團頭目暴龍親自將生番、鯊膽送到警署自首，但二人只承認曾與死者發生衝突，並沒殺人……

另一邊廂，重案組高級督察高淑嫻獲線索準備落案起訴生番、鯊膽，然而警方的推論卻與林琛判斷的死因不符。原來林琛、淑嫻本為離婚夫妻，如今兩人再因公事生磨擦。為了打破僵局，芷昕和高俊重回工場調查，過程中意外遇到一位與死者相識的小孩，更順利從其口中獲關鍵線索……

《死有對証》演員名單

陳曉華 飾 程芷昕 新晉女法醫

芷昕自幼就有強迫症，對萬事都要求極致的嚴謹。這種性格在劇中表露無遺：無論是下意識地替衣衫不整的人扣緊鈕扣，還是堅持萬物都要十分整齊。

陳曉華 飾 程芷昕 新晉女法醫@TVB

馬貫東 飾 高俊 重案組高級警員

與女法醫程芷昕(陳曉華飾)結緣，之後與林琛及芷昕不斷合作。

馬貫東 飾 高俊 重案組高級警員@TVB

韋家雄 飾 林琛 高級法醫

一開始對新任女法醫程芷昕(陳曉華飾)投閒置散，之後開始因為芷昕認真做事的態度而認同她。與前妻高淑嫻(王綺琴飾)水火不容，有一個女兒。林琛十分毒舌，有好多金句，包括:

揾得我單單case都係關乎人命喇，如果唔係揾我做乜呢？

你係咪有面盲症呢！我係法醫，我唔係摸骨算命！摸下就知道生辰八字，幾時生幾時死！

學嘢你就返學喇！我唔想我解剖嘅時間，有件無關事嘅嘢戙喺度阻住我！

韋家雄 飾 林琛 高級法醫@TVB

阮浩棕 飾 詹柏宇 港聞攝影記者

阮浩棕 飾 詹柏宇 港聞攝影記者@TVB

吳若希 飾 單佩嘉 時尚雜誌編輯/港聞記者

芷昕的閨密，經過失戀、失業後成為港聞記者，跟資深記者詹柏宇(阮浩棕飾)從歡喜冤家發展成互相扶持的夥伴。後來死亡，由好友芷昕幫忙還原真相。

吳若希 飾 單佩嘉 時尚雜誌編輯/港聞記者@TVB

陳熹潼 飾 方文琪 法醫

陳熹潼 飾 方文琪 法醫@TVB

唐嘉麟 飾 謝偉仁 劏手

唐嘉麟 飾 謝偉仁 劏手@TVB

黃嘉雯 飾 阮碧鳳 飯店職員

黃嘉雯 飾 阮碧鳳 飯店職員@TVB

王菲 飾 施美寧 瑜珈導師

王菲 飾 施美寧 瑜珈導師@TVB

《死有對証》演員表名單

《死有對証》演員表 演員 飾演角色 演員 飾演角色 陳曉華 程芷昕 鄭子誠 甘樹培 馬貫東 高俊 陳嘉輝 徐東錫 阮浩棕 詹柏宇 唐嘉麟 謝偉仁 韋家雄 林琛 寶珮如 李筱蘭 吳若希 單佩嘉 崔錦棠 崔錦棠 王綺琴 高淑嫻 劉頌鵬 歐志傑 陳熹潼 方文琪 史穎喬 海琳 王 菲 施美寧 黎澤恩 沈得堅 杜燕歌 潘炳焱 孟希璘 鄧禮明