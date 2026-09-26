何超盈36歲奢華慶生獲女兒同閨密獻吻　巨型玫瑰金色氣球牆極震撼

已故賭王何鴻燊四房長女何超盈（Sabrina）在2019年與細8歲的哈佛學霸老公辛奇隆（Thomas）結婚，婚後誕下一女「荷包蛋」辛阡覓（Audrey），生活變得低調，甚少公開露面。不過近年何超盈重回公眾視野，不時出席慈善活動，日前她迎來36歲生日，獲家人及富貴閨密舉辦盛大Party慶祝。嚴紀雯（Carmen）在IG限時動態上載短片，分享奢華慶祝活動的盛況！

何超盈大曬全家福！（IG截圖）

何超盈到法國出席何猷君與奚夢瑤的婚禮，見證細佬與閨蜜的幸福時刻：「最好的閨蜜成了我的弟媳，今天Audrey Rose用一首小詩替我說了所有祝福：要永遠甜甜的，像她最愛的Gummy bear。」（微博@SabrinaHo何超盈）

何超盈同囡囡及嚴紀雯。（IG@carmenyim）

林心兒、張宇成、何超盈與女兒齊齊現身支持擔任「海外學生仁濟夜」大會主席的嚴紀雯。（公關提供）

賭王千金何超盈36歲奢華慶生 巨型玫瑰花金色氣球牆震撼曝光

片中所見，生日派對現場佈置得極盡奢華，背景擺放了巨型金色氣球牆裝飾，地上擺滿鮮花，當中更有一紮由數百朵粉紅色玫瑰組成的超大花束，相當震撼。現場亦準備了多款精緻蛋糕，壽星女何超盈以一頭金髮亮眼登場，在黑色十字架蛋糕前雙手合十許願，愛女及閨蜜嚴紀雯送上香吻祝賀，「荷包蛋」更以英文向媽媽送上祝福，乖巧又可愛！

生日派對現場佈置得極盡奢華。（IG截圖）

巨型玫瑰！（IG截圖）

囡囡送上祝福。（IG截圖）

生日快樂！（IG截圖）

何超盈前年博士畢業 榮升香港藝術學院教授解鎖新身份

何超盈2013年畢業於香港大學藝術系，其後曾進修MBA課程，前年在美國紐約大學斯坦哈特學院（New York University – Steinhardt）畢業，取得博士學位。近年何超盈成立超盈文化有限公司，並與保利集團合辦保利澳門拍賣，專注藝術工作，亦鼓勵年輕藝術家。而何超盈現時是香港藝術中心監督團兼香港藝術學院督導委員會的成員，早前出席香港藝術學院開學禮時，更自爆獲委任為教授，解鎖新身份！

何超盈博士畢業。（IG@xsabrinahox）

身穿白色晚裝的何超盈，一身造型優雅高貴。（微博@SabrinaHo何超盈）

何超盈箍實老公深情擁吻，手上的超巨型鑽戒亦十分搶鏡！（微博@SabrinaHo何超盈）

何超盈出席香港藝術學院開學禮，自爆榮升教授。（影片截圖）

何超盈與郭晶晶同場出席晚宴。（IG@xsabrinahox）

四房子女激罕合體，為何超欣慶祝生日。（小紅書圖片）

何超盈曾現身聯合國總部大樓出席會議，更坐第一排。（IG截圖）

何超盈曾出席聯合國青年大會（Youth Assembly）年度大會的網上會議。（IG截圖）