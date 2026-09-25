唐寧被指持刀指經理人同年強顏歡笑拍片　感觸落淚：想搵返江麗娜

童星出身的唐寧（原名江麗娜）近日遭經理人公司入稟控告違約，入稟狀更破天荒揭露她患有重度抑鬱症及B型人格障礙特質（Cluster B personality disorders，精神醫學上包含邊緣型、自戀型、戲劇型及反社會型人格），曾刺腹自殘及持刀指嚇經理人。

翻查紀錄，唐寧在入稟狀提及情緒最失控的2022年，仍堅持在鏡頭前強顏歡笑拍片。同年年底，她在YouTube影片中玩完飛索後突然情緒崩潰爆喊，坦言想卸下「唐寧」的快樂面具，尋回真正的「江麗娜」，足見她當時正承受著難以想像的心理煎熬。

唐寧憑歌寄意表示：「It's all ok.」（ig@leilakong1205）

展露笑容。（ig@leilakong1205）

入稟狀揭2022年歷情緒劫難 驚現持刀指嚇及自殘

根據「天神村音樂」的入稟狀披露，唐寧移居新西蘭後，與經理人同居期間曾發生一連串不愉快事，而2022年正是她情緒問題「爆煲」的時期。入稟狀指，在2022年1月，經理人早上醒來驚見唐寧用刀指住自己，當時唐寧更拋下一句，稱「嘗試控制自己不要殺掉鄭和自殺」。

情況持續惡化，直至同年9月，唐寧正式被診斷患有重度抑鬱症及B型人格特質。只要聽到有建設性的建議，她便會不斷尖叫甚至自殘，身心狀態明顯跌落谷底。

唐寧被指有情緒問題。（ig@leilakong1205）

唐寧被指有情緒問題。（ig@leilakong1205）

同年底強顏歡笑拍片 鏡頭前忽然感觸泛淚

然而，在這段備受嚴重情緒病折磨的黑暗日子裡，唐寧依然努力維持幕前的KOL形象。在2022年12月上載的一條YouTube影片中，她無懼素顏出鏡，展現最真實的一面。片中的她看似心情大靚，化身導遊笑住介紹紐西蘭景點，更挑戰極限韆鞦與飛索，感受「飛落山」的刺激。

不過，連串的極限運動似乎觸動了她壓抑已久的神經，在鏡頭前掩面落淚。挑戰成功後，唐寧還需坐在一旁平復心情，她當時解釋自己並非因為恐懼而哭，而是積壓的情緒終於找到缺口。

要時間平復心情。（Youtube@Leila Kong 影片截圖）

要時間平復心情。（Youtube@Leila Kong 影片截圖）

鏡頭前深情剖白。（Youtube@Leila Kong 影片截圖）

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戴面具逾30年感迷失 決心尋回真實「江麗娜」

唐寧在片中眼濕濕真情剖白，童星出身的她坦言，像長年戴著「唐寧」這張面具做人，令她一度迷失了真實的自我：「有時我都會諗，『唐寧』同『江麗娜』（本名）係有咩分別呢？『唐寧』成日好似好開心、好似好多嘢識，但我覺得好似連我自己都唔太認識『江麗娜』係點。」她大方承認真實的自己其實非常脆弱：「我認識嘅『江麗娜』係好怕事嘅，其實好多嘢都唔敢去做、驚自己做得唔好，有陣時甚至會用『唐寧』嚟到包裝自己，缺少咗一份勇氣。」

對於決心移居紐西蘭重新出發，她形容這正是卸下面具後，「江麗娜」所作出的重大決定：「咁大嘅改變，除咗希望為我同身邊嘅人安排更好嘅將來之外，我係好想去搵吓『江麗娜』係點樣？『江麗娜』可以做啲乜嘢？我會喺呢度搵到答案！我相信！」

唐寧本名江麗娜。（IG@leilakong1205）

古裝都好靚女。（IG@leilakong1205）

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