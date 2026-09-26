胡定欣為醫生老公學滑雪　克服畏高15000呎跳傘：想同佢經歷一次

兩屆視后胡定欣近年人生迎來極大轉變，去年10月嫁給外科醫生陳健華（Akin）後，升呢為醫生夫人。日前她作客好姊妹陳敏之的網台節目《Chi Chat》，大方分享升呢做「陳太」的新婚甜蜜日常。談到由拍拖、結婚到最近以40+之齡推出人生第一首單曲，定欣全程難掩幸福笑容。

胡定欣去年10月嫁給外科醫生陳健華（Akin）後，升呢為醫生夫人。（ig@nwuuu）

胡定欣去年10月嫁給外科醫生陳健華（Akin）後，升呢為醫生夫人。（ig@nwuuu）

敏之收結婚相激動爆喊 定欣迎人生「三個BB」

眼見好姊妹終於覓得真愛，陳敏之在節目中形容定欣近年迎來了「三個BB」：「2024年拍拖， 2025年10月喺新西蘭結婚，2026年就出新歌《未知也好》。」敏之更自爆當初收到定欣的結婚相時，激動得當場喊了出來，全因大家一同在TVB成長，最盼望就是見到對方擁有圓滿的婚姻。對此，定欣深有感觸地表示：「我哋入行咁多年，去到呢個年頭，做自己想做嘅嘢係好重要。」

胡定欣接受陳敏之訪問。（youtube@陳敏之 Sharon Chan）

首度出歌。（youtube@陳敏之 Sharon Chan）

未習慣被叫「陳太」 甜揭婚後同居日常

談到終於成為「陳太」，定欣臉上掛著燦爛的笑容，笑言對這個新稱呼仍在適應中。她分享了一樁早前的屋苑趣事：「前排有一日我哋兩個一齊行出去𨋢口，去到個平台嗰度，有幾個屋苑嘅人員企咗喺度，佢哋嗌『陳生陳太』......唔慣囉，因為做嘢都係大家叫我定欣，真係唔係好慣。」

由單身貴族變成人妻，定欣坦言生活上最大的改變是學懂為對方著想：「最大明顯係唔可以只係諗自己，以前自己單身自己住，你鍾意幾點鐘瞓就幾點鐘，張被點冚就點冚。但當你有另一半嘅時候，更加嘅就係我要俾你知道，我而家係俾你一個安心。又或者你同我講，你要俾我知道你都係想我安心。個安心唔係負面嘅嘢，而係我同你分享。」

講起老公笑逐顏開。（youtube@陳敏之 Sharon Chan）

為愛克服畏高！15000呎高空跳傘冧夫

愛情的力量果然偉大！一向有畏高兼不懂滑雪的定欣，為了迎合愛挑戰的陳醫生，竟獻出了多個「人生第一次」。她冧爆表示：「因為我本身唔識滑雪，同埋有畏高，因為我識佢先開始同佢滑雪囉！」

最瘋狂的是，兩人在去年新西蘭結婚之旅，更挑戰了15,000呎高空跳傘！定欣憶述當時的驚險過程，直言全為一圓老公心願：「去到高空跳傘，你係好想同佢經歷一次，因為我知道佢好想跳。我哋喺瓦納卡（Wanaka）本來已經訂好咗，但天氣唔好跳唔到，佢好唔開心。我就feel到佢真係好想試呢一樣嘢，咁跟住要去到皇后鎮先至可以跳。」

連敏之聽罷都忍不住大讚「真係好偉大」！定欣回味高空跳出的一刻，直言是人生最癲的一件事：「我好想同佢做一次呢樣嘢，我先跳，錄影見到佢望住我飛出去......其實你係冇辦法計算到，幾秒要開第一個篷，我係覺得，嘩！定欣做咗一件咁樣嘅事，開心到不得了！因為你唔會成日去做㗎嘛，我覺得做一次，我永遠都會記住嗰次囉。」

擁抱未知推新歌 霸氣護夫：佢負責聽咋！

定欣的新歌《未知也好》道出了她的人生經歷與感悟。對於外界有傳是老公打本給她出歌圓夢，定欣說：「唔好講咁多佢啊，唔係佢負責幫我出唱片，佢負責聽咋！」她最後總結夫妻相處之道：「兩個一齊唔係要去改變對方，係互相配合，唔係要改變。」

為老公學滑雪，仲克服畏高玩跳傘。（ig@nwuuu）