王晶與太太丁德君手拖手漫步背影曝光　走過47年風雨恩愛如初

現年71歲的導演王晶與太太丁德君在1978年結婚，婚後育有兩女，一家四口幸福美滿。日前王晶的女兒王子涵（本名王海榛）在IG限時動態分享了一張父母的溫馨背影照，並寫道：「47 years and counting❤️（47年且還在繼續）」相中所見，王晶身穿黑色連帽外套與長褲，太太則身穿白色上衣、藍色牛仔褲並披上披肩，兩人手拖手在屋苑漫步，畫面相當恩愛甜蜜！

王晶。（《王晶笑看江湖》截圖）

王晶與太太丁德君育有兩女。（IG@dadadawongx）

一家四口。（IG@dadadawongx）

溫馨背影照。（IG截圖）

王晶讚太太「唯一不變的女主角」 丁德君以大度化解緋聞成最強後盾

王晶年輕時跟隨著名導演兼TVB監製父親王天林入行，1975年認識曾做空姐的太太丁德君，兩人在1978年結婚，婚後育有兩女王佟藝及王子涵。丁德君有別於其他「晶女郎」，她屬於傳統的端莊美女，一頭齊耳短髮更顯雍容富貴。兩人結婚多年，丁德君一直表現大度和隱忍，令王晶對她敬重有加，雖然王晶鬧出過不少緋聞，但都被丁德君用智慧一一化解，更令他慢慢回歸家庭，變得愈來愈顧家。王晶過往曾多次表示太太在他事業起伏時始終在背後默默付出與支持，是其人生中極為重要的支柱，更指太太是他劇本裡「唯一不變的女主角」，足見丁德君在他心目中的重要地位！

一家四口幸福美滿。（IG@dadadawongx）

兩父女感情好好！（IG@dadadawongx）

王晶的太太丁德君及細女王海榛（前名王子涵，Dada）都有到場支持。（IG@dadadawongx）

一家四口。（IG@dadadawongx）