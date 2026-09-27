專訪｜李凱賢Brian曾窮到每日食咖哩煎蛋飯：晚上七點後先敢食

24味成員李凱賢（Brian），在二十多年前就做過這樣一個在外人看來「不知好歹」的決定，當年他一手創立元祖級滑板潮店「852 Shop」，並拿下了全美最紅、風頭甚至蓋過Supreme的傳奇街頭品牌Alphanumeric（a#）的香港代理權。

這個品牌當時有多紅？紅到I.T時裝王國掌舵人沈嘉偉都有興趣，據Brian講，沈嘉偉曾先後利誘或派高層出手「截擊」，更傳出動太太邱淑貞？但依然不能拿到Alphanumeric香港代理權，Brian自言不是自命清高，而是兄弟情更重要，他說：「我剛剛起步、香港呢12間獨鋪信我、『Brian你代理a#我訂』唔通我而家話多謝哂喇，以後我畀哂IT，舊錢係大㗎，但我點對得住嗰12個人呀？」Brian說話滿口「Dope」與助語詞，但骨子裡流淌著最傳統、最千金難買的「江湖義氣」。

李凱賢Brian訪中多次感謝上天，給他遇到滑板，而滑板亦帶給他不平凡的人生。（鍾冠全攝影）

11歲印尼排華逃難香港 威菲老道天后街尾的廣東話課

Brian出生於印尼一個華人家庭，在那個年代的印尼，排華依然非常普遍，Brian回憶道。他最深刻的一幕，是小時候坐在三輪車前方，沿途的印尼人對著他叫極具侮辱性的歧視字眼「Chink」，然後拿起吸管，將綠豆用力吐到他的脖子上。「少少痛，但你無得出聲，你不能問『做乜X嘢？』。你一反抗，全街的印尼人都會圍過來打你，屈你錢。」

1985年，為了兒女的將來，母親忍痛作出了重大的決定。11歲的Brian與14歲的姐姐，告別了父母，隻身來到香港投靠姑媽。「初到香港，我連一句廣東話都不懂。」Brian笑言，自己的第一句廣東話是在的士上被逼出來的。當時他們住在天后的威菲老道，學校在堅道。某天，14歲的姐姐因為嚴重經痛在學校面青口唇白，幾近暈倒。11歲的Brian嚇壞了，硬著頭皮帶姐姐上的士。

「姑媽之前教過我，死背。威菲老道，唔該。轉彎，左邊街尾，唔該。」一路上，Brian按著的士座位，看著窗外陌生的街景，腦袋裡瘋狂複誦著那幾個完全不明白意思的發音。「一轉彎，我大喊：『左邊街尾，唔該！』的士一停，天啊，成功了！這是我人生第一次講廣東話，至今我都想向那位的士司機致敬。」

李凱賢Brian小時候在印尼長大，在當地經常看TVB劇集、香港電影，所以很喜歡廣東話及香港文化。

與家姐寄居姑媽家庭

然而，寄人籬下的生活並不易過。姑媽五百多呎的房子裡，擠了姑媽、姑丈、三個表哥、一個對他們極其刻薄的工人，再加他們兩姊弟，足足八口人。Brian與三個表哥擠在一間放了碌架床的小房間，姐姐則與刻薄的工人同睡。「姐姐讀書厲害，晚上想開盞小燈溫書，或者小聲咳嗽，都會被工人潑辣地痛罵。」全家只有一個廁所，Brian每天清晨都急得要命，卻只能死忍，因為廁所永遠有人在用。也正是因為這種壓抑的家居環境，把14歲的Brian逼到了街頭，進而遇上了改變他一生的那塊木板——滑板。

14歲清風街橋底的五百蚊玩具板

14歲那年的學校運動日，一位叫Hyun Min的朋友帶了一塊滑板回校，Brian試踩了一下，那種與地心引力抗衡的自由感，瞬間俘虜了他。那一晚，他躺在碌架床上，滿腦子都是滑板劃過地面的聲音。但在八十年代末的香港，滑板是極度小眾且昂貴的玩意。Brian當時一個月只有幾百元零用錢，為了買板，他試過在灣仔四處徒步逛了四、五個小時。最後在天后清風街天橋底的Xgame店裡，他看到了一塊要價500元的滑板。「500元對當時對我嚟講好多，但為咗慳錢，儲錢，不吃午餐，只吃三文治，存了兩三個月，終於儲到350元。」Brian拿著350蚊跑去跟老闆講價：「印尼人天生喜歡講價。我攞哂啲錢出嚟：『老闆，我只得350元，你可不可以賣給我？』」老闆看他誠意可嘉，搖搖頭賣給了他。那其實是一塊輪子重、啤令（軸承）不太會動的玩具板，但Brian如獲至寶，每天踩完都用乾布抹得一塵不染。

想起媽媽一直默默支持不禁流淚

Brian外表粗獷但其實感情豐富，特別提起媽媽好大感觸，更不禁流下流淚。「11歲來到香港，我足足喊了一到兩年，係每一個晚上都在喊⋯⋯因為我太愛我媽媽了，我和她很親近。媽媽當時對我說，來香港生活是正確的，是為了我同家姐嘅將來。所以從那天起，我話畀自己聽，做任何事都要做到最好，我要讓我媽媽為我感到自豪，她對我的犧牲才不會白費，佢亦從來唔會質疑我，我話攪滑板生意，佢話做啦Brian，佢永遠都係咁支持我。」

Brian曾到日本學日文，因為滑板認識了當年的潮界大哥。（受訪者提供）

日本留學窮到食麵包加砂糖

Brian因為拿著學生簽證無法在港申請永久居民（PR），加上兩次遭到入境處職員的冷淡拒絕，Brian陷入了不想回印尼卻又留不低的恐慌。於是，他隻身遠赴日本新宿進修日文。在東京的九個月，是Brian人生中最窮、也最「型」的時光。「嗰陣無錢我每天的午餐，就是兩片白麵包，塗點牛油，撒上砂糖。這是印尼人的吃法。」

為了省錢，他每天要熬到晚上七點才煮飯，配上一盒100日圓的咖哩汁和兩個煎蛋，這就是他的晚餐。「每晚都係咁食，只有到咗周末，我會同一班台灣、香港的留學生夾份，去上野的超市搶購半價的炸雞翼，六個人分三十隻，每人分五隻。」

留學認識日本潮界大哥

雖然肚子是餓的，但Brian手上的滑板從未停下。就在新宿四谷的商場地面，他遇上了一個改變他日本生涯的人——Akeem。「Akeem在紐西蘭住過，會說英文。他當時在東京滑板界是元老級（OG）人物。我們一碰面，『What's up, I'm Brian from HK』，就這樣變成了好兄弟。」Akeem開著車，載著Brian開了45分鐘車去到東京的滑板基地，把這個香港小子介紹給他的整個圈子。

那是一個怎樣的圈子？那是一群後來徹底定義了全球潮流的「裏原宿」神級人物——T19班底、Yoppi（江川芳文），乃至與藤原浩，平起平坐的街頭大咖。

Brian在灣仔踩滑板認識到改變他一生的人Aly。（鍾冠全攝影）

Brian在日本捱著砂糖麵包時，留在香港的姐姐迎來了命運的轉機。畢業於酒店管理科的姐姐獲一間酒店聘用，並獲得了推薦信。當她前往灣仔人民入境事務處大樓（現稱入境事務大樓）申請工作簽證時，遇上了一位極其善良的入境處女仕。女仕看著文件問姐姐：「點解唔直接申請永久居民（PR）？」姐姐大驚，連忙問可以嗎？女官說只要證明自己是中國人就行。姐姐立刻拿出了印有中文名字的出生紙，並大膽地問：「我弟弟的情況跟我一模一樣，他也可以嗎？」女官笑著說：「那你把他的證件也交給我吧。」

Brian仍記得首次拿著香港身分證的興奮「兩三個星期後，我攞到香港身份證，翻到後面一看，『永久居民』四個字。我在灣仔街頭當場喊出嚟，我唔X係講笑㗎！即係我可以喺香港工作了！我可以喺香港居留了！我不X再驚畀人趕走喇！」

李凱賢Brian由印尼來港，一心想做香港人，幾經波折終於夢想成真。

1999Brian正式創立了屬於自己的店鋪「852 Shop」（852代表香港區號），並在因緣際會下，在灣仔移民局大樓外踩板時，結識了美國傳奇潮牌Alphanumeric的創意總監Aly「我當時看滑板雜誌，簡直視a#為神物。我和Aly聊了幾次，才敢膽粗粗地問：『Aly，我可不可以做你香港的代理？』Aly看著我，拍拍我肩膀說：「ok 獨家」

那時的Brian，根本不懂什麼叫做生意，連下單的尺寸比例（一細、兩中、兩大、一加大）都不懂，完全是亂來。但他把二十萬的貨拉回家，在客廳和房間裡賣。每當有熟客或滑板友上來，爸爸、媽媽、姐姐和弟弟就會體諒地躲進房間關上門，任由Brian在客廳賣衫，一賣就是四、五個小時。

Brian表示1999年的Alphanumeric，Hit的程度甚至超越了Supreme。衣服一到，瞬間掃空。而這塊巨大的肥肉，自然引起了當時香港時裝界第一霸主——沈嘉偉的注意。

李凱賢Brian表示當年在香港代理a#生意相當好，引來沈嘉偉注意，多次想爭奪香港代理，Brian更聽聞沈太邱淑貞亦有份幫手。

Brian表示沈嘉偉當年非常想得到a#這個香港代理權「沈嘉偉當時很想拿到a#的代理。I.T的高層親自聯絡Aly，希望收歸旗下。」當時Aly表示如果Brian可以就可以，但Brian決定拒絕，因為問他只想繼續與12間鋪經營，Brian婉拒利誘：「沈生，不好意思，我有12個鋪頭撐我就夠了。」

這場代理權爭奪戰足足打了三次，第三次Brian甚至傳聞有邱淑貞介入，但事實與否不得而知，但Aly都將決定交給Brian決定，Brian說：「我剛剛起步、香港呢12間獨鋪信我、『Brian你代理a#我訂』唔通我而家話多謝哂喇，以後我畀哂IT，舊錢係大㗎，但我點對得住嗰12個人呀？」就係因為感恩大家識於微時的互相支持，Brian拒絕沈嘉偉的「邀請」可惜Aly之後離開了a#，品牌班底散去，光芒不再，Brian之後亦退出了a#。