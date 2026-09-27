專訪｜李凱賢Brian與太太結婚22年 ：我對佢一見鍾情

廿四味成員李凱賢（Brian）永遠是那個最「Dope」、最粗獷、說話夾雜不少港式粗口，但當話題轉到結婚22年的韓籍太太Annie身上時，雖然仍然有不少「助語詞」但看得出Brian非常尊敬太太，「我講出嚟，大家一定想嘔，但我都經常講，我對佢係一見鍾情。」

但在2019年11月，一場突如其來的噩耗，Annie在一次身體檢查中，被醫生發現腦部生了一個體積不小的腫瘤，必須進行一場開腦切瘤的危險手術。手術前夕，Annie瞞著年僅10歲的女兒，在深夜靜靜地寫下了一封信。「佢寫定封信畀個女」

重提老婆這段經歷，Brian仍然害怕，「如果有人經歷過，一定明白我當時有幾驚，我冇嘢可以做到，唯一能做的，就係默默地陪著她，不斷在心裡祈禱。」

李凱賢（Brian）提起太太Annie，依然有不少「助語詞」，但他非常尊敬太太，更直言自己相當專一。

韓國偶遇太太Annie

好難想像Brian結婚前只拍過一次拖 「在認識太太之前，他有一段長達十年的感情關係。當時的女朋友突然對他說不想在一起了，佢話要返去日本。」失戀後，他與表弟前往韓國旅遊散心，因而遇上了當時擔任排舞老師的Annie。當時的Annie在韓國潮流舞界已是神級人物（OG）。她不僅教跳舞和戲劇，在韓國更擁有一棟五層高的演藝學校，旗下學生無數，皆是當紅的明星。

Brian見到Annie就愛上了，但當時在韓國其實有一個關係不太穩定的男朋友，但他顧不了那麼多，回港後展開了近乎狂熱的追求。「我每日打畀佢，我好似癲狗咁，咬住佢唔放。」直到當年的九月中秋節，Annie放假，學校關門四五天，她應邀來香港旅遊。凌晨三點，Brian帶她去翠華餐廳吃咖哩雞，就在這一刻，Annie輕聲說了一句：「我喜歡你。」

李凱賢Brian情人節向太太求婚，到現在已結婚22年。（受訪者提供）

隔年的情人節，Annie再度來港，Brian浪漫求婚。四月，兩人飛往溫哥華（Annie擁有加拿大籍）在雙方父母見證下簽紙結婚；八月八日，在香港大擺婚宴。這一牽手，就是22年。

2019年Annie向Brian表示腦內有個瘤需要切除，聽到消息Brian非常擔心，「我可以做咩呢？唔通話無嘢嘅，睇開啲啦？收嗲啦！」那種無助，令Brian心情低落，但他好快轉換心態，用積極態度陪伴太太，鼓勵太太用最好的醫生，當時手術費要五十萬。但太太覺得太貴想找一個便宜一點。

「我太太唔孤寒。我個女佢一定畀最好，我自己要買乜，佢都畀，但佢對自己就好鬼慳，嫁畀我之後，無買過一隻名牌錶、一個靚手袋、一輛名車都沒買過。她把所有最好的，都留給我跟女兒。」

李凱賢Brian非常尊敬太太Annie，尤其太太切腦瘤手術後，原本醫生表示她沒去再跳舞，但Annie那種打不死誓要跳舞的驚人意志力，令Brian相當佩服。（受訪者提供）

手術定在2019年11月。手術當天，Annie被推入手術室，Brian獨自在家屬等候區，那三、四個小時，是他人生中最漫長、最絕望的折磨。他不停地祈禱，最後手術成功。

手術結束後，Brian第一時間衝上去，但太太的身體未適應，「佢話很凍，我即刻幫佢冚被；跟住佢又話好熱，我又幫佢擰開張被，跟住佢又好凍，佢話畀我聽，佢一開眼係天旋地轉，好誇張。」

雖然手術成功，但醫生亦帶來了一個殘酷的後遺症，為了完全清除腫瘤，必須剪掉部分神經，Annie的左邊耳朵，從此永久失聰，亦即時她的平衡力會大幅度稍減，對於一個視舞蹈為生命的職業舞者來說，最沉重的打擊還在後頭。Annie 曾是韓國 90 年代頂尖女團 Tashannie 成員（作品曾被 S.H.E翻唱），Annie問醫生：「我可以跳舞嗎？」醫生回答：「普通跳舞可以。職業？梗係唔得啦，妳已經失去了左邊的平衡力。」

當時，Annie的媽媽聽到這句話，深知女兒有多熱愛跳舞，忍不住在病房當場哭出來。反而是剛動完大手術的Annie表示：「我一定要跳舞。」

李凱賢Brian感謝上天照顧，如果太太遲多一個月做手術，就是covid大爆發，到時想做手術也沒去了。（鍾冠全攝影）

之後Annie積極康復過程，因為她好想再跳舞，「她流住韓國人血統，死都要練嗰隻」經過多次失敗，嘗試，Annie可以再跳舞，「而家我哋每年都check住，到而家2026年，七年喇，我老婆都好健康，佢繼續好好管好身體，飲食節制，仲有六嚿腹肌。」

太太手術成功，現在過著健康、幸福生活，Brian感激上天照顧，「我們真係很幸運，當年選在2019年11月做手術。Annie原本想拖到2020年，如果當年拖了，2020年1月（COVID-19）大爆發，全港醫院都不會收妳做這種手術，所以真係好多謝上天。」