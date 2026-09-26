成毅來港拍《狩謊》粉絲逼爆街頭　楊證樺落場帶隊維護秩序獲狂讚

內地頂流男星成毅近日留港拍攝港風懸疑劇《狩謊》，所到之處皆掀起極大的追星熱潮。連日來，劇組穿梭鴨脷洲、九龍灣及將軍澳等香港多個地區進行外景拍攝，每到之處均吸引數百名狂熱粉絲帶同長鏡頭相機、折櫈及應援手幅圍觀，人潮甚至逼爆街頭水洩不通。

楊證樺團隊表現獲粉絲大讚！（IG/@manyeung168）

楊證樺親自落場指揮 專業應對獲網民大讚

為確保拍攝順利及現場安全，TVB綠葉演員兼保安公司老闆楊證樺（Man）親自帶隊「落場」，為成毅及劇組擔任大會安保與現場協調工作。

從現場相片及社交平台流出的片段可見，面對排山倒海的熱情粉絲，楊證樺帶領團隊在現場築起秩序防線，態度專業且極具效率。保安團隊在維持秩序時做到「井然有序、不打擾拍攝、亦不粗暴對待粉絲」，既保證了男主角成毅的通行安全與拍攝進度，又照顧到現場觀眾的秩序與安全，贏得現場粉絲與網民的極高評價。

逼爆街頭！（小紅書截圖）

逼爆街頭！（小紅書截圖）

成毅團隊亦有請粉絲飲嘢解暑！（小紅書照片）

小紅書曬工作合照 粉絲大讚：超級盡職盡責

任務順利完成後，楊證樺亦於社交平台小紅書分享現場工作照片，並寫道：「任務完成🎊 Aegis Security」。帖文一出隨即引發熱烈討論，不少成毅的粉絲及網民紛紛留言大讚楊證樺專業又貼心，稱讚他「超級盡職盡責」、「有條不紊，態度非常好」、「既保護了藝人，又給了粉絲安全感」，意外成為今次追星狂熱中的另一大焦點。

獲大讚專業！（小紅書照片）

獲大讚專業！（小紅書照片）

獲大讚專業！（小紅書照片）