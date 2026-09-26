前TVB女神張延與張錦程離婚後曬與愛女合照　母女同框似足姊妹花

資深演員張錦程早前向傳媒承認已與結婚逾20年的內地藝人妻張延正式離婚，回復單身。長居內地的張延，在處理好家庭事務及待女兒成年獨立後，心情已全面平復，目前狀態極好。告別婚姻後的張延生活依然充實，除了簽約內地大型經紀公司，日前適逢中秋佳節，她在微博曬出與留學紐西蘭的愛女張耕夢之合照，母女倆感情極佳，溫馨互動羨煞旁人。

張錦程向傳媒證實，已與結婚逾20年的前氣質女神張延離婚。（微博照片）

二人育有一女！（微博照片）

最新照片曝光，狀態極好！（微博照片）

最新照片曝光，狀態極好！（微博照片）

曬合照甜蜜告白女兒 親手下廚煎牛排超孝順

張延在社交平台分享了與女兒在海邊的合照，兩人戴上棒球帽及墨鏡素顏出鏡，笑靨如花，畫面宛如一對姊妹花。張延發文寫道：「一起吃 🥮 一起吃 🍔 一起吃 🥩 你親自給媽媽做牛排真好吃 雖然媽媽這邊今天下雨看不到月亮，但心隨你呦 ​​​​」，字裡行間洋溢著滿滿的母愛與幸福感，女兒更親手為她煎牛排，場面非常溫馨。

似姊妹花！（微博照片）

似姊妹花！（微博照片）

華南理工實習生來港 憑氣質上位劇接劇

張延在內地出生，於1992年以華南理工的實習生身分，來港到無綫拍劇，首部作品是《Catwalk俏佳人》飾演同性戀者，雖然獲得演出機會，其實只是廉價勞工，但張延清純而具氣質的外貌，加上擁有4年現代舞底子，在無綫的歲月，基本上是一劇接一劇，最為人熟悉是曾在劇集《生死訟》中飾演郭晉安太太，雖然角色是第二女主角，亦甚有發揮空間，可惜該劇講述內地司法制度不公，劇情亦太過悲慘，收視成為該年度新低。

而張延另一齣讓人印象深刻的劇集，要數到《笑看風雲》中，飾演古巨基的女友張小蓮，二人離離合合，也在牽動觀眾的情緒。不過張延實習期滿後並沒有簽約無綫，因為當時香港政府修訂外勞政策影響來港工作批文，她要返回內地。返回內地後，張延繼續拍劇，產量也非常多，2016年後開始減產，只有兩部劇集，最新一套是2021年的《媽媽在等你》。

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女兒成年後和平分手 展開事業新篇章

離婚後除了狀態回勇，張延更迎來事業新篇章。內地知名經紀公司「星之傳媒」官方宣布，張延已正式簽約成為旗下藝人。該公司在官宣文中寫道：「溫雅藏韻，演技經年。歡迎演員張延正式加入星之傳媒。以匠心鑄角色，以深耕赴光影。」

強勢復出！（微博照片）

Keep得好好強！（微博照片）

Keep得好好強！（微博照片）

Keep得好好強！（微博照片）